Castellón se pone en pie

Es cuestión de igualdad. Castellón no quiere ser más que nadie, pero tampoco va a ser menos. Por eso, resulta totalmente injusto ver lo que está ocurriendo en los últimos días entre el PSOE y el fugado Puigdemont, así como la melé que conforman los partidos independentistas castalanes y vascos, es decir, ERC, Junts y Bildu. Nunca se había puesto en juego tanto la defensa de las instituciones, los valores, derechos y libertades que vienen amparados en nuestra Constitución por la falta de escrúpulos del aspirante a presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, que es capaz de todo con tal de garantizar que seguirá durmiendo en su colchón de la Moncloa.

Ahora mismo, tenemos un Gobierno de España que no gobierna, y que solo está centrado en viajar a Bruselas, desde donde se dictan las normas que han de regir el futuro de nuestro país.

Es el momento de defender la democracia porque vivimos la mayor amenaza de retroceso democrático de nuestra historia. Es el momento de apoyarnos los unos en los otros, mientras los socialistas pretenden pasar por encima de los demás. Las opiniones y posicionamientos que están haciendo los representantes socialistas en Castellón, haciendo seguidismo ciego de las pretensiones erráticas de su jefe y el sanchismo, son vergonzantes.

Desde Castellón no aceptamos chantajes, ni vamos a tolerarnos de quienes ponen en juego nuestro sistema democrático, nuestro ordenamiento jurídico, la separación de poderes o la igualdad de los territorios. Pueden tener claro todos los castellonenses que, como presidenta del PP, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para defender los derechos de los castellonenses, y vamos a responder ante cada ataque a nuestro sistema democrático con más ahínco, con más vehemencia, con más convicción. Nuestros principios no se venden y con los derechos de los ciudadanos no se trafica.

Por eso, este próximo domingo 12 de noviembre, a las 12.00 horas, en la plaza de la Muralla Liberal, tendrá lugar una concentración ciudadana para decir No a la amnistía, No a la ruptura de las normas constitucionales y territoriales de España, y No a que Castellón vuelva a quedar a la cola de las prioridades de un Gobierno socialista que tiene a nuestra tierra a la cola de sus prioridades.

Estamos en un momento histórico. Nos jugamos la continuidad del Estado de Derecho de todos los castellonenses y de todos los españoles. Es el momento de alzar la voz, de salir a la calle y gritar que no todo vale. Y que con nuestros derechos y libertades no se puede traficar ni comerciar.

Pacíficamente

Invito a todos los castellonenses que estos días ven con estupefacción todo lo que está ocurriendo a que se sumen a esta concentración. Lo haremos como sabemos hacerlo: pacíficamente, dentro del marco legal, pero también convencidos de que en este momento no podemos mirar hacia otro lado.

Escuchar a los vecinos que creen que no todo vale es una obligación. Atender la opinión de una calle que hoy se siente engañada porque el PSOE nunca desveló esta hoja de ruta, es un deber. Si han sido capaces de negociar una presidencia en Bruselas a costa de España, no sé a qué esperan para convocar unas elecciones. Que sea España la que decida si ese es el camino y no los votantes socialistas en una chirigota de consulta entre sus afiliados.

Cataluña es España, y España es Cataluña. No nos van a confrontar. Porque el problema no es Cataluña, es Pedro Sánchez. Pero defenderemos con uñas y dientes a Castellón, porque somos un territorio y unos ciudadanos con plenos derechos. Y por eso no aceptamos que se blanquee a prófugos de ley ni a delincuentes. Tampoco aceptamos cesiones frente a chantajes o condonación de una deuda para mayor gloria del líder del PSOE. La igualdad es un principio de la democracia que para nuestro país es sinónimo de convivencia.

Ni Cataluña continúa a partir de Vinaròs, ni Pedro Sánchez ni Puigdemont escribirán el futuro de nuestra tierra desde un despacho. Es hora de ponerse en pie, y defender lo nuestro, lo que es de todos. Si no lo hacemos ahora, tal vez sea demasiado tarde.

Presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, presidenta de la Diputación de Castellón y alcaldesa de Vall d’Alba