‘Mentiraspopulares’: IBI, parcs, Institut...

Al plenari d’octubre, des de Compromís per Benicàssim, vam defensar la millora dels parcs públics municipals i els espais de joc per a fer-los inclusius i adaptats a les necessitats de qualsevol xiquet o xiqueta. Se’ns va acusar de voler posar per davant el nostre programa electoral, i tenien raó: nosaltres hem vingut a la política a intentar complir allò que vam dir en campanya, no com la senyora Marqués.

En només cinc mesos de legislatura ja han apujat impostos: primer la taxa del cementeri i, setmanes després, l’increment impositiu de l’IBI, tot i que la promesa electoral del Partit Popular va ser «aliviar la carga fiscal de las familias».

Les mentides, i les cortines de fum, amaguen una gestió mal feta i obsoleta, pensada només per a alguns interessos i no per a les persones. Aquesta pujada es deu als empastres i el mal govern de l’actual equip de la senyora Marqués, perquè ells s’han dedicat a dir, durant aquests anys, que Benicàssim tenia deute zero, però nosaltres portem dient tot este temps que açò no era real, perquè s’havia cobrat un IBI de la zona del PAI del golf que no era correcte, i ara les sentències judicials obliguen a tornar eixos diners mal cobrats, i amb interessos.

Nou institut

Hem vist, durant aquests dies que, l’alcaldessa, ha anat a Conselleria a oferir un terreny per a construir un nou institut, però malauradament era una altra cortina de fum, perquè ni se sap si es podrà fer un institut. La senyora Marqués funciona a colps de promeses que mai acaba per complir i ha aconseguit, amb la nova falsa promesa, mobilitzar a la zona sud que, una vegada més, es queda en l’oblit del govern benicassut.

Per què no ha anat a la Conselleria, que «ya es de los suyos», a demanar l’obertura del CEAM? Un edifici que es va adequar amb Compromís al Govern de la Generalitat i que es deteriora per estar tancat. No volem pensar, una vegada més, que el CEAM només està esperant a ser privatitzat.

La política local es fa de baix cap a dalt i complint les promeses electorals que es van fer als veïns i veïnes del nostre poble. Nosaltres així ho pensem i així ho continuarem lluitant.

Portaveu de Compromís per Benicàssim