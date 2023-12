Que en los últimos ocho años el gobierno del Botànic (PSOE-Compromís) en la Generalitat ha perjudicado a Alcalà-Alcossebre es un hecho. Nuestro municipio no fue escuchado cuando se redactó y aprobó el Pativel (pese a ser de los más afectados) ni se nos tuvo en cuenta para trazar el mapa de nuevas salidas de la AP-7 tras su liberalización. Se eliminaron líneas de autobús que unían Alcossebre con el resto de la provincia y ni se planteó crear una línea directa con el aeropuerto cuando hay estudios que certifican que un gran porcentaje de los viajeros van a nuestro municipio.

No sabemos si el hecho de que en nuestro Ayuntamiento gobernase el PP era el motivo de este abandono. Nosotros sí hicimos los deberes, gestionando para cumplir todos los parámetros que se nos exigían. Hicimos lo que teníamos que hacer y lo seguimos haciendo: reclamar para mejorar y tener lo que nos merecemos. Lo hicimos con el president Mazón, pidiendo tener una ambulancia 24 horas –otro de los agravios de la anterior Generalitat-- y la tenemos desde el 1 de octubre. Y hemos vuelto a reclamar, ante la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio para desbloquear muchas de las reivindicaciones de nuestro municipio que dependen de esta Conselleria. No tiene explicación que desde 2016 esté bloqueada la construcción del colector de la estación depuradora, lo que nos impide tratar las aguas residuales de Alcalà, o que no se nos autorizara instalar unas farolas solares en Capicorb –reclamadísimas por los vecinos que viven en la zona, por una cuestión de seguridad-- porque lo decía el Pativel o que no se tuviera en cuenta a Alcossebre en el mapa del transporte interurbano en la provincia y que no se diera la oportunidad a nuestro polígono industrial de estar mejor comunicado con una salida de la AP-7 para aumentar sus posibilidades de desarrollo.

Todas las reivindicaciones no pueden traducirse en hechos pero, para nosotros, ya es un logro que se nos escuche y se pongan soluciones sobre la mesa. Queremos volver a salir en la ecuación de la Generalitat y que se nos tenga en cuenta y, ahora sí, estamos en vías de conseguirlo.

Alcalde de Alcalà-Alcossebre