Sabien vostés que l’esport físic enforteix també certes parts del cervell? Els van ensenyar mai a l’escola que hi ha una relació més que directa entre la salut intestinal i la regeneració neuronal? Que la fauna intestinal està relacionada amb la depressió o la pèrdua de memòria? He de confessar que, darrerament, la neurociència em concita molta curiositat. Abans, mai. De fet, el més prop que he estat de relacionar el tracte digestiu amb impulsos cerebrals ha tingut més a veure amb l’estómac dels candidats i el record de vot de l’electorat. Serà per deformació professional...

Però mirant-ho bé, potser sí que en les qüestions polítiques n’hi ha certa vinculació entre intestins i neurones.

Això explicaria per què, d’eleccions en eleccions, gran part de l’electorat oblide la corrupció; el balafiament de diners o els amiguismes i les condemnes a consellers de l’etapa prebotànic. O que, part dels votants hagen enfortit tant el seu estómac que s’empassen les promeses d’aquells que els van robar.

Cal advertir que no estic fent una crítica a l’electorat pel canvi al Consell i a alguns pobles. Res més lluny. De fet, crec que el que cal és una reflexió col·lectiva sobre per què les propostes progressistes no han mobilitzat tant el vot. Per més escoles que es feren mentre Marzà i Tamarit eren conseller i consellera. Per més rècords en creació d’ocupació que aconseguira Nomdedéu com a secretari autonòmic d’Ocupació. O per més blindatge dels drets socials que va fer realitat Mònica Oltra.

El que sí que pretenc ací és fer memòria. Aprofitar aquesta tribuna per a recordar-li a la ciutadania que els que manen ara són els mateixos que fa una dècada van arramblar amb tot. Els càrrecs de PP i Vox que donen lliçons de gestió són els dofins de qui van omplir d’imputats les institucions; els que amb CIEGSA van fer desaparéixer els fons de fer escoles; els que van furtar els diners de cooperació... Per això, en menys de sis mesos tornen al mateix camí: Retallades educatives i socials, incompatibilitats de càrrecs, pèrdua de subvencions... Perquè sols fent memòria ens adonarem que cal ja construir alternatives per a parar-los els peus.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló