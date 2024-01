Dijous que ve l’extrema dreta sectària i radical de Castelló aprovara el seu pressupost. Uns pressupostos que són, en gran part, continuistes. La despesa de personal frega el 73 milions d’euros, els serveis com la neteja o l’enllumenat públic estan ja contractats i les grans inversions són projectes de l’Acord de Fadrell, com són la reforma integral de les escoles Mestre Canós i Sebastian Elcano, i molts altres. No obstant això, el sectarisme i la mala gestió, quan no els enganys que la senyora alcaldesa ha fet al conjunt de Castelló, quedaran negre sobre blanc el pròxim dijous.

Cal advertir que a pesar de les seues promeses, convocar patronats i comissions de manera extra-urgent, Begoña Carrasco ha incomplert la seua paraula i ha hagut de prorrogar el pressupost de l’esquerra, que és amb el que funcionarà l’Ajuntament fins a finals de febrer. Això em fa dubtar si quan l’alcaldessa feia la promesa de complir els terminis era coneixedora del que costa fer un pressupost, i això que porta en política des del 2011.

La setmana passada contava un altre engany de la senyora Carrasco que quedava clar amb aquest pressupost, el de la promesa d’abaixar els impostos. Com ja explicava, de reducció d’impostos no n’hi haurà cap ni una, l’ajuntament recaptarà 2,7 milions més aquest 2024. I he de dir que també queda reflectit al pressupost l’increment dels assessors de govern, i és que la que deia que els eliminaria, ara en té més, i per això s’incrementa la despesa.

Millor en un armari

Aquest pressupost elimina qualsevol menció a la diversitat sexual i el col·lectiu LGTBI, perquè per la dreta hi ha coses que pensa que això, millor en un armari. També elimina les mencions al canvi climàtic, s’oblida de la instal·lació d’energies renovables, i augmenta la despesa en llums extraordinàries. A més a més, encara que en novembre tots els grups vam aprovar un pla contra la sequera, elimina les inversions per la reutilització d’aigua.

Un pressupost que retalla les ajudes a les ONGD, a la cultura, a la llengua i a la igualtat entre homes i dones. En definitiva, un pressupost fet des de l’odi i l’exclusió d’aquells que no pensen com ells, un pressupost que no és el que necessita la ciutat de Castelló i al que Compromís hem esmenat per recuperar allò que la dreta ha retallat.

Portaveu Grup Municipal Compromís per Castelló