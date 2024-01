Una sociedad se construye sobre consensos, convenciones socialmente aceptadas, reglas de juego compartidas… leyes que protegen nuestros derechos, nos obligan y regulan, para respetar también los derechos del otro y asegurar la convivencia. Este --garantizar la convivencia-- es el objetivo, el fin último, que llevó a la creación, el 13 de enero de 1824, del Cuerpo Nacional de Policía, por aquel entonces llamada Policía General del Reino.

En este 2024, se cumplen, pues, 200 años de la Policía Nacional en nuestro país. Motivo más que suficiente para celebrarlo. Pero, además, en Vila-real tenemos el enorme privilegio de contar con una comisaría local desde hace ya más de 40 años. Por eso, y porque estamos orgullosos del trabajo de nuestra Policía Nacional como garante de la libertad, la seguridad y la convivencia, este sábado lo vamos a celebrar como se merece con un acto oficial en la plaza Mayor de Vila-real. Un acto con el que, gracias al inspector jefe de nuestra comisaría local, Pedro Ortín, y a todo su equipo, vamos a poner en valor el importante papel que la Policía Nacional ha tenido en la construcción de esta ciudad con corazón de pueblo que es la nueva Vila-real del siglo XXI.

En Vila-real, la presencia de la Policía Nacional se remonta ya casi medio siglo. Decretada la creación de la comisaría local en la orden de 16 de febrero de 1978, el Cuerpo Nacional de Policía de Vila-real cumple 45 años ayudándonos a ser una ciudad mejor, más segura y, por tanto, feliz. Porque, sin sentirnos seguros y protegidos, difícilmente podremos desarrollar nuestro proyecto vital ni colectivo.

Siempre en colaboración continua con el Ayuntamiento y con nuestra Policía Local, Vila-real ha encontrado en la Policía Nacional un aliado fundamental para hacer frente a la complejidad de un mundo en continuo cambio y a retos devastadores, como el covid-19, en los que, siempre y sin excepciones, han demostrado una vocación de servicio y entrega ejemplares. Casi medio siglo en el que Vila-real ha pasado de pueblo a ciudad, de apenas 38.000 habitantes a más de 52.000, de una economía basada en una industria azulejera incipiente a una economía potente y diversificada. Una Vila-real moderna, dinámica y avanzada, que concita el interés nacional e internacional, con unas necesidades de seguridad cada vez más complejas. Y ahí están los partidos de nuestro Villarreal CF, que requiere despliegues de amplios dispositivos, o la reciente visita del rey Felipe VI a nuestra ciudad con motivo del 50º aniversario de Porcelanosa.

Cuatro ubicaciones

Siempre hemos podido contar con nuestra Policía Nacional. Y no siempre ha sido fácil. Con hasta cuatro ubicaciones distintas, en condiciones de infraestructuras o personal que nunca han estado a la altura de lo que nuestro cuerpo nacional de seguridad merece. Ahora, con una plantilla prácticamente al completo, caminamos ya con paso firme para dotar a nuestra Policía Nacional de la comisaría moderna que requiere. Después de años de gestiones y trabajo para ceder el solar, el Gobierno de España está ya redactando el proyecto que hará realidad una reivindicación histórica: una comisaría moderna, amplia y digna. No puedo dejar de dar las gracias al inspector Ortín y al comisario jefe provincial, Emilio Romero, que no han cejado en su empeño para hacerlo posible. También a la hasta ahora subdelegada del Gobierno, Soledad Ten.

Dos siglos velando por nuestra seguridad y por la convivencia, por el cumplimiento de las normas que nos hemos dado entre todos para poder progresar y garantizar nuestra vida en comunidad. 200 años defendiendo y protegiendo a todos los españoles. 45 años haciéndolo, además, con presencia directa en Vila-real; ayudándonos cada día a construir una nueva Vila-real del siglo XXI más segura, protegida y feliz. Juntos y juntas, Vila-real seguirá avanzando. Gracias y por muchos años más.

Alcalde de Vila-real