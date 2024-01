Acabem de passar el Nadal de la tos i de la grip. Totes les quedades socials amb tos a l’ambient. S’esperava una campanya de la grip més complexa i virulenta que l’anterior fruit, entre d’altres, d’una menor vacunació espontània i de la desaparició de l’ús de la mascareta, a diferència del Nadal de l’any passat. Una situació que ha provocat el col·lapse en l’atenció primària (encara ara proveu a demanar cita), problemes en urgències i insuficiència de llits hospitalaris.

Algú podria pensar que es lo que hay, però, què ha fet la Conselleria de Sanitat? Per una part, no s’ha realitzat una campanya de vacunació ambiciosa. Només s’ha actuat quan els ha pillat el bou, obrint la vacunació a tots a principi de gener i no a principi de desembre. Tard. A més a més, anunciant-ho en premsa sense la corresponent informació prèvia per als centres de salut i sense un reforç de personal, ha generat disfuncions en els centres d’atenció primària. Improvisació. Mal. En resum, la campanya de vacunació, tard i mal. Parlem de mascaretes. No entenc perquè s’obliga el seu ús en entorns sanitaris (que em pareix bé) però no en les farmàcies, quan la majoria d’usuaris venen dels centres sanitaris i l’espai és més menut.

Tard i mal

El govern Mazón sempre mira cap a Madrid quan té problemes (o sense tindre’ls). Resulta curiós que el conseller Gómez es vanagloriara per avançar-se a les mesures del Ministeri, obviant que qui té les competències de sanitat és la Generalitat valenciana. Bé està que el conseller valencià es desmarque dels homòlegs conservadors en altres autonomies, però la realitat és que les mesures han arribat tard i mal i són insuficients. Cap acció per a apropar la vacunació al ciutadà ni cap pla innovador d’organització i reforços, només retardar operacions quirúrgiques per a alliberar llits hospitalaris.

Si creguera en els reis, mags o no, crec que els portarien carbó. Com m’agrada més avaluar numèricament, el primer examen sanitari que s’ha trobat el govern de Mazón l’han suspés. Espere i desitge que en un futur siguen capaços d’apropar-se a allò que prometien fa un any, quan no governaven.

Portaveu de Sanitat del PSPV a Les Corts