Un any més, és un orgull i un privilegi poder donar a conéixer el nostre municipi a través d’un aparador tan important com és Fitur. La veritat és que tenim moltes coses per a mostrar, de les quals ens sentim realment orgullosos.

Sobra dir que l’Alcora és coneguda a escala nacional i internacional per la seua ceràmica. Des del punt de vista històric, gràcies a la producció de la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana del Comte d’Aranda, del segle XVIII. I, en les últimes dècades, per ser un dels principals nuclis de la indústria ceràmica, hereua d’aquell esplendorós passat.

El Museu de Ceràmica és visita obligada. En les seues instal·lacions es poden admirar les creacions de la Reial Fàbrica, la tradició terrissaire local i les més avantguardistes obres de ceramistes de tot el món.

Som molt conscients que tenim un ric passat amb molt de futur. Per això, estem bolcats en la recuperació i posada en valor del nostre patrimoni històric i cultural; els projectes de rehabilitació de la Reial Fàbrica i el Castell de l’Alcalatén en són clars exemples.

Un altre dels atractius del nostre poble és el seu calendari festiu. Així, l’Alcora és també festa i tradició: l’Albà, Sant Antoni amb la Matxà i la Rècua Arriera, la Fira del Mussol, Al-Qüra Medieval, les festes dels barris i les pedanies, les Festes del Crist amb la Ruta Gastronòmica del Caragol... són motius de pes per a visitar-nos. I com no, la nostra Setmana Santa i Pasqua, que és el que enguany volem promocionar de manera especial aprofitant l’oportunitat que ens brinda Fitur. I és que a l’Alcora vivim aquestes celebracions d’una manera molt especial, de fet, representen un dels nostres principals reclams turístics. A més de les emotives processons, duem a terme uns actes genuïns de gran importància popular.

Festa del Rotllo

Una de les tradicions més significatives és la Festa del Rotllo, amb quasi 270 anys d’història, reconeguda amb la distinció de Festa d’Interés Turístic Provincial. Es tracta d’una celebració molt arrelada en el sentiment popular, que cada any reuneix a multitud de persones.

Altre esdeveniment destacat és la Rompida de la Hora, declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat per la Unesco, Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana i Bé d’Interés Cultural Immaterial. Quasi res...

Amb el temps, s’ha constituït com l’acte més atraient de la Setmana Santa de l’Alcora per ser especial, únic i pioner en tota la Comunitat Valenciana.

Cada Divendres Sant, a les 12 hores, l’Alcora vibra amb el so del tambor i el bombo amb la plaça d’Espanya com a epicentre. Cal destacar que és un acte impulsat per la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario i potenciat per l’Associació Cultural ‘l’Alcora Tambor’, que aglutina a tots els tamboriners de la nostra localitat sota un únic so i estendard que és el tambor.

Per altra banda, en aquesta edició de Fitur volem també ressaltar un vessant de l’Alcora un poc menys conegut: la seua part natural.

Us puc assegurar que conéixer l’Alcora a través de les seues rutes senyalitzades és tota una experiència per als sentits. Podeu trobar paisatges únics, vistes panoràmiques, elements històrics i etnològics interpretats, sons de la naturalesa…

La de les ermites, la natural del patrimoni industrial i la de la metal·lúrgia són algunes de les rutes amb les quals es poden descobrir itineraris plens d’encant.

Pulmó verd

L’Alcora compta, a més, amb un vertader pulmó verd, el paratge de Sant Vicent. En els últims anys, des de l’Ajuntament hem dut a terme diferents accions per a potenciar-lo: tasques de neteja, recuperació de la piscina, impuls de la zona d’acampada, instal·lació d’un parc de cal·listènia, etc.

Un altre destacat atractiu natural és el pantà situat a la pedania de la Foia, on es pot practicar esports d’aventura de la mà de Viunatura.

Bé, resumint en una frase: Un ric patrimoni històric, cultural i natural fan de l’Alcora una destinació turística d’interior a tindre molt en compte.

Esteu totes i tots convidats a viure en primera persona tot el que el nostre poble ofereix, que, com podeu veure, és molt.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló