Si són lectors meus sabran que no m’agrada massa utilitzar frases fetes, crec que abusar d’elles és pretensiós, a banda d’una fal·làcia. Que algú diguera alguna cosa en cert moment no vol dir que siga cert, ni aplicable en la situació que ens trobem, però en aquest cas si que en gastaré frases fetes.

Li atribueixen a Mark Twain la frase que diu que és més fàcil enganyar algú que convéncer-lo que ha sigut enganyat, i justament davant les falsedats i enganys del Partit Popular, açò últim, explicar per què els estan enganyant, és el que intentaré fer.

Diu el PP que ara que manen ells, no comptarà menys un Doctorat per accedir a una plaça de metge que el valencià, però això no és cert, és fals i senzillament és mentida.

Barems de mèrits

Primer, si anem als barems de mèrits de les oposicions d’infermeria i de totes les especialitats de medicina que estan en marxa actualment, el valencià puntua d’un mínim de 0,5, si tens algun nivell, fins a un màxim de sis punts, i el doctorat puntua d’un mínim de sis punts si el tens, fins a un màxim de tretze punts, depenent especialitats. Per tant, és senzillament una gran mentida eixe mantra que el valencià puntua més que un doctorat i això és publicat en el DOCV en cada convocatòria d’oposició de les categories superiors de sanitat.

Però és que a sobre, en les oposicions hi ha 150 punts de l’examen, i 100 de mèrits, i d’eixos mèrits la meitat és per experiència, trenta-quatre per formació, déu per altres activitats relacionades amb la categoria, i sols sis pel valencià. És simplement impossible que algú que sols tinga el valencià, aconseguisca més punts en la fase de mèrits d’algú que tinga un «bon currículum». Si algú passa per davant d’altre pel valencià, és simplement perquè tenen una nota similar en l’examen i en el currículum.

Evidentment, tot açò, Carlos Mazón ho sap, però no l’importa, i menteix. Arribats, com deia Jacques Derrida, el rellevant d’una mentida no és el contingut, sinó la intencionalitat, i aquesta és clara, mentre sembra odi cap al valencià, no parlem dels problemes i reptes de la sanitat, que són molts i urgents.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló