Esta pasada semana falleció mi padre. Recibí la peor de las noticias estando presente, y volcada en cuerpo y alma, en Fitur, la más importante de las ferias internacionales de turismo que existen en la actualidad. El jueves, justo antes de recibir en el estand de Oropesa al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, solo tenía ganas de salir corriendo y coger el primer tren para ver en casa a mi padre, por última vez. Pero según fueron pasando las horas y los días, recordé cómo me recibía mi padre cada día en su casa, y que era con los brazos abiertos, una vez levantado de su sillón, y pronunciando un ¡Hombre, alcaldesa!

Y es que casi antes que hija, era para él «la alcaldesa de Oropesa» por el inmenso orgullo que sentía por mí por ser la primera edila de la localidad. Y es que, acto seguido de su saludo, venían las quejas, sugerencias, y también los agradecimientos del vecindario, que le trasladaban todo aquello que me querían hacer llegar. Estos entusiastas saludos de mi padre, el Sr. Paco, me han hecho pensar mucho, estos días, y me he dado cuenta de que ese orgullo paternal se ha convertido en un revulsivo para seguir trabajando por mis vecinos y por Oropesa del Mar. Por ello, intento dejar el dolor a un lado y sufrirlo, en silencio, al final de cada jornada, después de trabajar, como alcaldesa, por mi pueblo; ese que llevo a fuego marcado en mi corazón y es mi destino. Por eso mismo, ayer quise estar con el deporte a su paso por Oropesa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, ya que hemos contado con una de las metas volantes de la prueba. Durante este tramo de la etapa, se otorgaron puntos y bonificaciones a los ciclistas que cruzaron la línea de meta.

Paisajes

La Vuelta Ciclista es una competición importante en el mundo del ciclismo y reúne a numerosos profesionales y equipos de renombre. Esta carrera no solo promueve el deporte y la competencia, sino que también permite descubrir hermosos paisajes y lugares emblemáticos de nuestro municipio, bañado por el mar Mediterráneo, y ubicado a los pies de las montañas. Y por la tarde, quise acompañar a la emisora Cope Castellón en la presentación del Anuario Cope 2023, en el Casino Antiguo de la capital.

Así, nuestra ciudad tuvo ayer presencia en varias cadenas de comunicación, nacionales e internacionales, como Euronews, Teledeporte o medios locales y provinciales como Cope Castellón. Seguimos trabajando por y para Oropesa, a pesar de todo y todos porque, sin duda, Oropesa es y será siempre, mi meta.

Alcaldesa de Oropesa del Mar