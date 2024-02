Aquest 2024 el vam començar amb centenars de joves fent cua per aconseguir el bo gratuït pel transport públic. Joves que després d’hores d’espera es trobaven que allò que havien llegit i allò que havia anunciat el govern del Partit Popular era fals, que si bé l’abonament del TRAM era gratuït pels joves, el de l’autobús urbà de Castelló deixava de ser-ho, i la publicitat que havien posat en les parades no era certa.

Mentre la dreta a Alacant i a València mantenen l’autobús gratuït per als joves, a Castelló la senyora Carrasco l’ha eliminat. Això és greu, perquè una de les fites que vam assolir l’Acord del Grau era justament el de tindre un preu únic pel transport públic del municipi i del TRAM. Ara això es trenca, perquè els joves no tenen la mateixa despesa si pugen a un autobús per a anar a l’UJI o si van en TRAM, és a dir, els que no viuen en eixe eix Grau-Universitat han de pagar, mentre els altres no. Els que s’omplien la boca amb la igualtat entre espanyols són els que ara discriminen en funció del lloc on visques.

50 milions d’euros

A banda d’açò, la setmana passada vam saber que la incompetència del govern de Begoña Carrasco ens havia deixat sense la subvenció que dona el govern de l’estat al transport públic, i això que per dues ocasions els havien demanat esmenar els errors de la petició de subvenció. El govern central 50 milions d’euros i ciutats semblants a Castelló com Burgos, Santander i Albacete, han rebut nou-cents mil, un milió dos-cents i tres-cents mil euros, respectivament, mentre que Castelló no rep res.

També ens hem assabentat de què la licitació del Bicicas ha sigut denunciada per una empresa, ja que les bases són restrictives i sols permeten que hi haja una empresa que concurse, el que ve sent un vestit a mesura en volta d’un concurs públic.

Si a açò li afegim que pese a les seues promeses el Foro de Mobilitat no s’ha convocat, que la web d’accés per a demanar l’accés al centre només està en castellà i les contínues caigudes en l’app municipal que fan que desaparegue la informació de les línies del bus, podem concloure que en la gestió de la mobilitat el Partit Popular suspén, i el principal «embolic» que té el regidor Cristian Ramírez no és el de la furgoneta.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló