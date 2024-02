Querido/a lector/a, todo indica que tras la retirada de dos de los candidatos a primarias del PSPV-PSOE, de Soler y Bielsa, los socialistas valencianos ya tienen claro quién será la secretaria general saliente del próximo congreso. Me refiero a Diana Morant, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Otra cosa diferente, pero no menos importante, es saber el grado de integración que tendrá la ejecutiva. No se debe olvidar que, con la nueva circunstancia, queda en la intemperie una parte de la tropa que le era imprescindible a cada candidato cuando se presentaban por separado a primarias. Así es que, el tiempo dirá. Aunque reconozco que siempre se puede conseguir la paz construyendo una ejecutiva que, por amplia, deja de ser eficaz y ejecutiva, pero tranquiliza. Incluso, pienso, que también se debería decidir si esa integración se extiende a todos los niveles de la organización.

La cuestión, y por eso este artículo, es porque aun reconociendo que habría que hacer algún retoque al modelo de primarias para evitar posibles cesarismos, siempre he sido y soy partidario de las elecciones primarias. No lo niego ahora y, además, lo he dicho en más de una ocasión en este rincón. Creo que aportan a la política partidista en el marco de la democracia, más de una virtud esencial: posibilitan que se pueda presentar gente adecuada por estar muy cualificada y, de paso, garantizan el voto o la participación decisiva de la afiliación.

Consenso

No obstante, reconozco, como lo hice la semana pasada en este mismo espacio, que lo primero y mejor siempre será intentar el consenso, el pacto, el diálogo. Aunque considero que al menos en esta ocasión, en este proceso, algo no ha estado a la altura ni me ha gustado un pelo. Me refiero a que no se ha cuidado esa forma que, en democracia, es igual al fondo. Me ha parecido poco respetuoso, con la autonomía de parte, eso de señalar desde las alturas una preferencia y llamar desde Madrid a la retirada de candidatos y primarias. Pero, a pesar de eso, ahora toca hablar de política, de qué hacer.

Analista político