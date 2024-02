Hace 11 años, un grupo de alcaldes y alcaldesas de Castellón, decidió pasar la noche en la Casa dels Caragols, sede del Consell en nuestra provincia, para denunciar los impagos que la Generalitat tenía con sus municipios y con colectivos y entidades sociales, que llevaban meses sin cobrar y así presionar al entonces president popular Alberto Fabra. Seguro que muchos de ustedes se acuerdan de las camisetas con el lema: Fabra paga ja!

Enero de 2024. Bajo el mandato de Carlos Mazón existen impagos en ayudas a la dependencia, a trabajadores públicos y empresas concesionarias, a farmacias y ayuntamientos. Está en juego que aparezcan problemas en la limpieza de colegios, en las sustituciones de maestros, en el abastecimiento de medicamentos o en las ayudas a la dependencia. Solo han bastado siete meses para que Mazón consiga que los impagos de la Generalitat sean generalizados. ¿Les suena? Casi nada pasa por casualidad. Se empiezan a notar las consecuencias de la mala gestión del gobierno de derechas, el autodenominado «gobierno de los mejores» está empeorando el legado que les dejó el gobierno Puig.

Excusas

De la misma manera que Fabra hacía oídos sordos a las peticiones de reuniones de las localidades sin cobrar, ahora el Partido Popular de Mazón ha activado un apagón parlamentario durante enero (algo que, ni tan siquiera Fabra se atrevió a hacer) y las peticiones de información de sindicatos y oposición han obtenido la callada por respuesta. Estamos a la espera de la tan manida justificación/excusa del fallo informático, pero ni mirar hacia otro lado ni asumir responsabilidades van a reembolsar las cantidades adeudadas.

Casualidades de la vida, o no, el pasado viernes preguntaron a Mazón por el caso del concejal multimultado en la ORA de Castelló, a lo que contestó: «Que pague lo que debe». El chiste se cuenta solo. Como si no cumplir con las obligaciones como ciudadano o con las que derivan de cualquier cargo, no tuviera ningún tipo de consecuencia. Por eso, yo le pido a Mazón que también pague lo que debe (faltaría más) pero que además asuma, de una vez por todas, lo que significa ser presidente de todos los valencianos y valencianas. ¡Mazón paga ya!

Diputado del PSPV-PSOE por Castellón a Les Corts