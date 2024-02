En menys de set mesos de govern a l’Ajuntament i la Generalitat, el Partit Popular ha sigut capaç de fer enfadar a tot el sector agrícola del nostre país. I això cal dir que té mèrit. Al poc de començar a governar, els agricultors i ramaders ja van veure com anava el tema i li van demanar al conseller d’Agricultura que començarà a treballar, i no els faltava raó, perquè la inacció i la desídia del govern de Carlos Mazón, va suposar la perduda del 47% de les ajudes Europees al camp valencià, poca broma.

I si açò assoles no fora suficient, Begoña Carrasco i la resta de representants del Partit Popular al Port de Castelló, demostrant un desconeixement enorme del nostre sector primari, sense parlar amb els llauradors i seguint la seua ideologia dogmàtica de què tots els problemes se solucionen amb baixades d’impostos, no vol rectificar la bonificació d’un 40% del moviment de cítrics, una bonificació que principalment i sobretot beneficiarà a tercers països, on la producció agrària no es fa en les mateixes condicions que ací.

De fet, si el Partit Popular coneguera el nostre camp, sabria que el 97% de la producció citrícola del País Valencià s’exporta per carretera, i aquesta decisió del port sols perjudica el nostre camp, que ja està prou tocat. De fet, al passat plenari de l’Ajuntament, Compromís portàvem una proposta de la Unió de Llauradors respecte a aquest tema, una proposta que el PP va vetar.

Parlar amb els afectats

La decisió del PP és tan negativa que ahir la Unió de Llauradors es manifestava al Port, justament per reclamar que eliminaren eixa bonificació, que les autoritats vetlaren per la seguretat fitosanitària i sobretot que abans de prendre decisions que tant afecten un sector tan important pel nostre país com és l’agrícola, sense abans seure a parlar amb els afectats. Reivindicacions més que justes, que el Partit Popular va vetar.

La mobilització d’ahir de la Unió hauria d’haver sigut suficient per a fer al PP canviar d’opinió, però si això no és suficient, el pròxim quinze de febrer la resta d’organitzacions agràries es manifestaran al Port, justament pel mateix. El Partit Popular ja tarda a corregir aquesta bonificació i ficar-se a fer feina pel nostre camp.

Portaveu de Compromís a Castelló