De todos es bien sabido, y padecido, que las cosas de Palacio van despacio. Pero también es cierto que las prisas nunca fueron buenas consejeras y que en muchas ocasiones, no por mucho correr amanece más temprano. Y por último, les diría que, quien gestiona, tiene la obligación de perseguir los objetivos beneficiosos a pesar de las trabas que se encuentre en el camino.

Y es que Oropesa del Mar, por fin, ya tiene empresa adjudicataria para realizar el servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de los espacios ajardinados en la zona norte. La licitación de los tres lotes en los que se dividía este servicio no llevó una igual velocidad al plantearse, en el lote norte, recursos que dejaron en suspenso la adjudicación a una empresa de forma definitiva. Mientras se resolvían los mismos y se pronunciaba el Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales, tanto el Ayuntamiento como los vecinos de la zona norte, Les Amplaries, hemos sufrido un servicio de mínimos a cargo de la empresa que recurrió en última instancia al saberse fuera para este nuevo periodo de cuatro años.

Al final, una lucha de titanes entre empresas navegando en las farragosas normas y burocracia administrativa que no atendía a la circunstancia de que estamos hablando de ciudadanos que no ven atendida la poda de palmeras, el tratamiento de los árboles enfermos o el resembrado de los espacios ajardinados en los aledaños de sus viviendas; que no atendía a que, como Ayuntamiento, debemos velar porque el servicio se dé en condiciones adecuadas.

Contrato por cuatro años

El camino ha sido largo y tedioso pero bien está lo que bien acaba; recibimos resolución del Tribunal Administrativo Central en la que se acordaba levantar la suspensión del procedimiento de contratación, lo que me ha permitido firmar este martes el contrato administrativo por cuatro años con la nueva empresa adjudicataria y que supondrá que empiecen a darnos servicio a partir del 1 de marzo, lo que supondrá un gran beneficio para los vecinos.

Hay más iniciativas de peso que inclinan la balanza de gestión a saldo positivo esta semana, como es la aportación que le corresponde a Oropesa del plan Impulsa de la Diputación y que asciende a 312.700 euros a repartir en dos anualidades, y que utilizaremos para mejora de infraestructuras en el municipio como las que permitan ahorrar en el consumo de agua al evitar fugas innecesarias que perjudican el medio ambiente y encarecen el servicio de abastecimiento de este bien esencial para todos.

Alcaldesa de Oropesa del Mar