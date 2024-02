Nuestros mayores deben ser un ejemplo para las nuevas generaciones de castellonenses. Ellos, con su trabajo diario, han logrado no solo sacar adelante a sus familias --y no sin pocos sacrificios--, sino también poner los pilares sobre los que se apoya la ciudad que hoy tenemos y disfrutamos. Por todo eso, nuestros mayores se merecen el máximo de los respetos de todos los ciudadanos.

Y yo, como alcaldesa de Castellón, me he marcado como uno de los principales objetivos de mi mandato no escatimar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, que se sientan en todo momento protegidos y queridos. Vaya por delante mi admiración para todos ellos. Porque todos ellos se merecen mi aplauso. Y el de todos los castellonenses.

Como parte de esa política a favor de los mayores, y gracias a la colaboración de la Generalitat valenciana, a través de la Conselleria de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda, que lidera Susana Camarero; en breve se pondrán en marcha las obras para la construcción de tal necesaria --y reclamada desde hace mucho tiempo-- residencia de la calle Onda. De esta manera, habremos desbloqueado una obra muy necesaria en la ciudad y dirigida a un colectivo especialmente sensible y vulnerable, como es el de la gente mayor. Un proyecto que el anterior equipo de Gobierno de PSOE, Compromís y Podemos no supo ni quiso hacer, porque a ellos les preocupaban más otras cosas…

Hay, lamentablemente, muchas personas de edad avanzada que necesitan una plaza en una residencia pública. La lista que hemos heredado es demasiado larga y se impone actuar con celeridad y, sobre todo, eficacia. La nueva residencia va a ser como una bocanada de oxígeno, no solo para los mayores, sino también para sus cuidadores que, ahora, podrán conciliar su vida laboral con sus obligaciones con sus familiares. La futura residencia contará con 80 plazas, así como un centro de día con 40 plazas.

Guerras internas

Atrás quedan los años en los que, por encima de los intereses de los ciudadanos, estaban los intereses partidistas y las guerras internas. Abrimos una nueva etapa de colaboración entre administraciones. Diálogo, trabajo y dedicación.

Y tanto a nuestro presidente Carlos Mazón como a la consellera Susana Camarero quiero agradecerles su sensibilidad con nuestra ciudad y, sobre todo, con nuestros mayores que conforman, sin ningún tipo de dudas, uno de los colectivos que necesitan más ayuda y que más olvidados estuvieron durante los 8 años del gobierno anterior.

Los que iban a rescatar personas, se olvidaron durante años de casi todas ellas… especialmente de las de más edad. Y lo que ahora es un huerto urbano vamos a convertirlo en un centro asistencial largamente demandado por las familias castellonenses.

Y esta nueva residencia no es un proyecto aislado, sino que forma parte de una intensa batería de proyectos e iniciativas que van a mejorar las infraestructuras y servicios de nuestra ciudad. Una política a favor de las personas y para las personas.

El pasado mes de mayo, las urnas dejaron muy claro que los castellonenses querían un cambio. Y en ese proceso nos encontramos. Hemos eliminado todas esas inversiones de carga ideológica y partidista que no aportaban nada, y nos estamos dedicando a lo que es verdaderamente importante: la calidad de vida y el bienestar de los castellonenses. Se trata, en definitiva, de una nueva manera de hacer política, de una apuesta por la mejora de infraestructuras y la mejora de la calidad de vida de todos los castellonenses que nace de un sólido proyecto de escucha activa, de estar en contacto con todo tipo de colectivos y asociaciones, a pie de calle, recogiendo las quejas, las inquietudes y las necesidades de los castellonenses. En primera persona y sin intermediarios.

Alcaldesa de Castellón