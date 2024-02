Des de l’inici del procés per a liderar el PSPV-PSOE ho vaig tindre clar. Molt clar. Des del primer moment vaig donar el meu suport a Diana Morant perquè fora la secretaria general. És la millor opció per a dirigir el partit i per a tornar al govern de la Generalitat Valenciana en 2027, acabant així amb el retrocés que suposen PP i Vox.

Esta setmana, amb la presentació dels avals de Diana hem dit ben alt i clar que ací estem i que som una alternativa forta enfront al sectarisme i de les retallades de la dreta i l’extrema dreta.

Diana Morant és la primera dona secretària general del PSPV-PSOE i serà també la primera dona presidenta de la Generalitat Valenciana d’ací a tres anys.

Estic convençuda d’això perquè és una lideressa valenta, molt preparada, humil, feminista i propera a la gent. Defensa el valencianisme i la justícia social i és un exemple de consciència de classe. Per a mi és fonamental no oblidar qui som, d’on venim i a qui servim. I també ha demostrat la seua capacitat de diàleg i d’arribar a acords per responsabilitat. Esta unió ens fa més forts per a tornar al govern valencià en 2027.

Ja sap el que és guanyar eleccions. Va ser alcaldessa de Gandia en les legislatures del 2015 i 2019, fins que es va convertir en ministra del Govern d’Espanya. Pertany a la mateixa generació que jo, la que va renovar el partit des dels municipis en 2015 i va liderar els governs del canvi. Una revolució generacional en la qual em veig totalment representada, així com en el municipalisme. Diana ha sigut alcaldessa i sap quins són els problemes dels ajuntaments, dels pobles i dels veïns i veïnes.

En aquell moment, en 2015, vam fer un pas endavant. Vam donar la cara i ens vam mullar quan el partit, la gent i els nostres municipis ho necessitaven. I la ciutadania ens va donar la seua confiança. I no només una vegada. Eixe és un bagatge que garanteix la vocació d’escoltar i de construir polítiques que ajuden a les persones. Això serà crucial en este nou temps que s’ha obert per a renovar i enfortir el projecte del PSPV-PSOE, a través de noves idees i noves persones que li donen un nou impuls perquè les polítiques de progrés tornen a la Comunitat Valenciana.

A més, Diana té l’aval de ser ministra de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya des de 2021; i des de 2023 també d’Universitats. Des del Consell de Ministres que presideix Pedro Sánchez ha aprovat la pujada de les pensions, del salari mínim interprofessional i la baixada dels preus de la llum, entre altres mesures de protecció social. I ho ha fet amb determinació davant dels atacs i els insults de la dreta i l’extrema dreta, més reaccionàries i perilloses que mai.

A la nostra terra, el PP i Vox s’estan acarnissant amb la nostra llengua, la nostra cultura i amb els serveis públics. Els impagaments a les farmàcies, a la dependència, a personal funcionari interí i als ajuntaments han tornat.

Front això, hem de ser capaços de fer una oposició forta i traslladar als valencians i valencianes que som la solució a eixos que només governen per a uns pocs. El PSPV-PSOE som l’única opció perquè les polítiques de progrés tornen a la nostra terra.

Camí apassionant

En març, el Congrés Nacional que es celebrarà a Benicàssim ratificarà a Diana Morant en la secretaria general socialista. I començarà un camí apassionant i molt il·lusionant perquè siga la primera dona a presidir la Generalitat Valenciana. Ja ho he dit alguna vegada, que no tenim un problema de credibilitat, ni d’imatge ni de confiança. Torne a recordar que en les passades eleccions autonòmiques vam traure el nostre millor resultat en 16 anys i ens van votar 200.000 persones més que en 2015. La diferència entre els blocs de l’esquerra i la dreta va ser de poc més de l’1%. Per això, partim d’una base sòlida que després d’este procés encara serà més forta.

Que el PSPV-PSOE eixira unit és l’últim que volien el PP i Vox. Perquè saben que anem a donar-los batalla i que en 2027 ho tindran complicat. Ací estem!

Alcaldessa de la Vall d’Uixó