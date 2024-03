Asesinatos y limpieza étnica

Bildu ha conseguido lo que quería. El control efectivo del territorio vasco español y navarro. Están en las instituciones, tienen poder político y en consecuencia económico, información y, en definitiva, mandan.

El Gobierno y el PSOE con los que está aliado, han ido blanqueándolos y cambiando la verdadera historia, con todos sus recursos públicos.erederos de ETA, recogen en sus listas y entre sus miembros a muchos terroristas de aquella organización.ay que recordar que carga con casi 1.000 asesinatos, varios cientos por aclarar y multitud de actos terroristas.

Si esto no fuera bastante repugnante y rechazable para cualquier persona decente, ahora un informe de los servicios antiterroristas de la Policía Nacional (Comisaria General de Información) nos revela que ETA llevo una autentica limpieza étnica en el País Vasco y Navarro. Obligaba a todos los que se consideraban españoles o a los que se resistían a los delirios soberanistas vascos a que abandonaran su tierra y a su gente, buscando nuevos destinos donde vivir en paz. Lo hacían a través de su política del terror del acoso violento, la presión social, el impuesto revolucionario y, en ultima instancia, el asesinato que incluía no solo fuerzas del orden o militares, también políticos, periodistas, profesionales, empresarios, etc.

Todos los que según ellos eran no vascos o formaban los círculos españolistas. Esta estrategia de expulsiones forzadas, más de 200.000 personas se fueron, explica los resultados electorales. Los que no votaran a los suyos se han tenido que ir y ya no votan allí. Salvo unos pocos héroes, los que quedan les votan.

