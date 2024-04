Borriana, la casa dels embolics

L’Ajuntament de Borriana s’ha convertit en un escenari desolador, en una casa dels embolics. En un matrimoni polític de conveniència que no funciona i que està minant la convivència a la nostra ciutat. En deu mesos, l’aliança entre el PP i Vox ha transformat Borriana en un lloc gris, on la censura, la discriminació i el blanqueig del franquisme són moneda corrent.

Vox ha aconseguit esclafar al PP i convertir Jorge Monferrer en una marioneta al seu servei. L’alcalde ha abdicat de la seua responsabilitat i ha cedit davant l’extrema dreta. La seua llibertat no és per a tots i la diversitat s’ofega en una mar grisa de tempesta. Borriana ja no és la ciutat oberta i tolerant que ha sigut sempre, s’ha convertit en un erm cultural amb revistes censurades, festivals menyspreats, negacionisme històric i un odi majúscul al valencià i a la diversitat familiar. Una trista realitat.

L’eliminació de la placa que homenatjava els represaliats del franquisme a la presó de la Mercé amb nocturnitat i traïdoria a les portes de Falles és un símbol d’aquesta deriva autoritària, un insult a la memòria de les víctimes i un pas més cap a la reescriptura de la història que se suma a la nefasta proposta d’una llei de concòrdia per part de la Generalitat per a reescriure la història i enaltir al règim dictatorial.

És intolerable que en una democràcia s’arribe a aquest punt. La responsabilitat és del PP de Monferrer i, amb el cor a la mà, Borriana no mereix aquest destí, el d’un govern sense rumb, sense lideratge i sense capacitat per a defensar els valors de la llibertat i la tolerància.

Tinc esperança. Borriana és una ciutat diversa i tolerant en la seua essència i no es deixarà avassallar per la censura i la discriminació. La llibertat vertadera, la de ser i recordar, està per damunt de qualsevol ideologia. I no permetré que els meus nets visquen en una Borriana hostil per a la memòria, la cultura i la diversitat. És hora de recuperar la Borriana oberta, tolerant i diversa que tots i totes volem.

Portaveu del PSPV-PSOE a l’Ajuntament de Borriana