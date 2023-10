La segunda categoría del baloncesto español masculino, la Liga LEB Oro, ya está en marcha con la nómina de equipos de más caché de los últimos años, con media docena de clubs que tienen la aspiración de regresar a la ACB.

Entre ellos, el Amics Castelló, que arranca a las 19.00 horas en el Pazo dos Deportes Paco Paz ante el Ourense, confía en convertirse en la alternativa a los favoritos.

El descenso de Fuenlabrada y Betis ha dado más nombre a una competición en la que hay más equipos que aspiraban hace unos años a que su paso por la LEB Oro fuera pasajero, pero que no lo han conseguido, con el Estudiantes como mayor exponente, pero también con los casos de San Pablo Burgos, Valladolid y Guipuzkoa.

La categoría exhibe a una serie de jugadores jóvenes, a los que no se ha dado la oportunidad en la competición superior, algunos de ellos con un futuro prometedor en el baloncesto profesional.

Fichajes contrastados

De hecho, entre los principales fichajes hay jugadores procedentes de las principales universidades norteamericanas (Demetric Horton, en Oviedo, de North Carolina, es el ejemplo más claro) y otros que pertenecen a equipos de la máxima categoría pero que actuarán cedidos en ésta, como Alberto Cabrera (del Lenovo Tenerife al Clavijo de Logroño) o Millán Jiménez (del Valencia al San Pablo).

Además, en las plantillas de la LEB Oro se esconden también jugadores contrastados que, por lo que sea, no han accedido a competiciones superiores; o que, incluso, han optado por la LEB Oro con ofertas más importantes.

En esa dimensión se encuentran internacionales como el venezolano Michel Carrera, en el Estudiantes; el brasileño Caio Pacheco, con el Betis; el letón Ingus Jakovics, en A Coruña; o el portugués Rafa Lisboa, en el Cantabria.

La competición se completa con otros dos grupos de jugadores. Uno son los veteranos de la categoría, que se han forjado en esta competición y que aunque no tengan nombre en la élite del baloncesto nacional, sí son conocidos en las ciudades que acogen la LEB Oro. El hispano-dominicano Mike Torres seguirá en Valladolid y Edu Gatell, en Alicante. Tomás Bellas se ha incorporado al Fuenlabrada, Alec Wintering ha fichado por el Estudiantes y Samu Rodríguez se ha ido a Ourense, mientras Jacobo Díaz jugará en el Tizona.

Talento sin sitio en ACB

El otro foco está en un grupo de jóvenes que no hace mucho parecían llamados al máximo nivel, con buenas actuaciones en las selecciones inferiores de España, pero que no han encontrado acomodo (aún) en la ACB y que buscan no solo asentarse como profesionales, sino el destacar para dar un paso adelante en sus carreras.

Así, en un repaso, aparece, en el Amics del Bàsquet, el que fuera internacional sub-20 Álvaro Martínez. Otros de los que también fueron internacionales en categorías inferiores, el base Pablo Marín (Betis) y el alero Pau Treviño (Clavijo); aunque la lista, si se incluye a jugadores de otros países, es larga y evidencia la dificultad con la que se encuentran los jóvenes, a pesar de su talento, para dar el salto a la máxima categoría, con lo que la LEB Oro les ofrece la oportunidad.

Esta amalgama de jugadores y equipos empiezan una temporada con 34 jornadas de liga regular (en la que asciende el campeón), cuartos de final a cinco partidos y una final a cuatro para decidir la otra plaza de ascenso.

Entre medias, los dos primeros en la primera vuelta jugarán la XXXII Copa Princesa, el último fin de semana de enero del 2024.