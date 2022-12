L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha rebut aquest dijous als dos tècnics que, a través del programa ERTEFE de la Generalitat, s'incorporaran a l'Oficina de projectes europeus amb la qual l'Ajuntament de Vila-real persegueix aprofitar “totes les oportunitats que ens obri la Unió Europea”.

Benlloch, qui ha estat acompanyat pel regidor d'Internacionalització i Projectes Europeus, Eduardo Pérez, i la cap de gabinet d'Alcaldia, Edurne Zubiria, ha donat la benvinguda a Andoni Aldana i Roger Miralles, els qui fins al 31 de desembre de 2023 treballaran per a la captació d'ajudes procedents d'Europa, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb els fons Next Generation de la UE.

“En l'època d'incertesa que vivim, Europa exercirà un paper fonamental per a la transformació dels nostres models productius i les nostres societats. I, per a això, hi ha prevista una injecció de fons que una ciutat com Vila-real no pot desaprofitar. Per això, hem optat al màxim de personal concedit pel programa ERTEFE de la Generalitat per a activar aquesta Oficina de projectes europeus de Vila-real, la primera d'aquestes característiques a la nostra ciutat”, detalla Benlloch.

“Una oficina amb la qual continuem avançant cap a una nova Vila-real del segle XXI més solidària i inclusiva, d'oportunitats, sostenible i innovadora”, agrega l'alcalde, qui recorda que l'Ajuntament de Vila-real porta ja temps treballant en la gestió i obtenció de fons d'Europa, entre els quals destaquen els 200.000 euros obtinguts per al procés d'elaboració de l'Agenda Urbana.

El programa compta amb un pressupost de 73.899 euros, finançat per Labora de la Generalitat amb 61.901 euros. Entre altres qüestions, els dos tècnics, treballaran per impulsar projectes susceptibles de ser finançats per fons Next Generation, a més d'assessorar el teixit empresarial i les pimes locals en la captació de fons europeus, amb especial incidència (20%) dels projectes que caminen cap a una economia verda, respectuosa amb el medi ambient, i digital.

Funcions

Els dos tècnics de fons europeus rebran formació especialitzada en la captació i gestió de fons europeus, i disposaran de sistemes d'informació per a treballar de manera col·laborativa.

Entre les seues funcions estarà també la d'assessorar la societat civil, amb la qual el consistori manté una forta aliança, amb la finalitat d'ajudar-los també a aprofitar les oportunitats del finançament europeu.

Així mateix, l'alcalde ha recordat que quan siga possible també s'incorporarà a aquesta regidoria, que té la seua seu en l'edifici dels Vivers d'Empresa cedit per la Cambra de Comerç, una plaça de tècnic de gestió que està creada en el pressupost d'enguany però que no s'ha pogut cobrir a causa de les dificultats en la borsa d'ocupació.