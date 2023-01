Un nou conveni assumirà la reparació de la Séquia Major de Vila-real

L’Ajuntament de Vila-real ultima l’elaboració d’un conveni anual amb la Comunitat de Regants, el primer d’aquestes característiques amb aquesta organització agrícola, amb l’objectiu de col·laborar en el manteniment de la Séquia Major, un dels símbols de la ciutat.

L’acord, que podria tindre una assignació inicial que rondaria els 30.000 euros i que s’inclouria ja en el pressupost del 2023, que va haver de recalcular-se al desembre per a incloure els 500.000 euros que ha de pagar el consistori per una decisió judicial pels terrenys del centre de tecnificació. La intenció de l’executiu local que encapçala l’alcalde, José Benlloch, és aprovar-lo aquest mes de gener.

Precisament, una de les primeres accions que durà a terme el Sindicat de Regs de Vila-real a través d’aquest conveni, serà la reparació del tram de mur del caixer del canal que es va esfondrar a causa de les intenses pluges del passat mes de novembre.

Per fases

En aquest sentit, el regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal, avança a Mediterráneo que la reparació del tram de séquia que es va enfondrar tindrà un termini d’execució aproximat d’un mes i mig. Un període d’obres que obligarà a escometre els treballs per fases, tenint en compte que no es poden dur a terme tasques dins el canal en els moments en els quals ha de discórrer aigua del riu Millars per a omplir les basses del reg per degoteig que gestiona la Comunitat de Regants.

En qualsevol cas, el conveni amb l’entitat que reuneix al voltant de 5.000 comuners propietaris de terres regades bàsicament en la zona de l’Horta, no només cobrirà les despeses d’aquesta reparació sinó que es destinarà, en la mesura de les possibilitats, al manteniment de la resta del recorregut urbà de la Séquia Major, també utilitzat històricament per la ciutat com a important via per a l‘avacuació de les aigües de pluja, especialment durant episodis de tempestes que col·lapsen els col·lectors de les principals avingudes i carrer del nucli urbà, com va ocórrer ara fa dos mesos.