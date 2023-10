Solo con verduras o con algo de carne, con judías secas o con garbanzos y con arroz o sin él. Las diferentes maneras que la tradición marca para elaborar la olla de la Plana no han sido hoy excusa para discutir no solo sobre la receta genuina de este popular guiso sino que todas las voces y profesionales se han unico, un año más, para ensalzar y promocionarlo dentro y fuera de la ciudad de Vila-real.

Y es que, como en los últimos años, el showcooking de cocina en vivo, con participación de cuatro cocineros con estrellas Michelin, ha dado el pistoletazo de salida a las jornadas Mengem a Vila-real Olla de la Plana que, a lo largo de todo el mes de noviembre, permitirán a quien lo desee disfrutar de este plato típico en los 16 restaurantes que participan en la iniciativa.

Un evento en el que, nuevamente --y ya van tres ediciones consecutivas-- el conocido juez del programa Masterchef de TVE y también chef con una estrella Michelin, Pepe Rodríguez, ha ejercido de padrino, aceptando la invitación de la Associació d’Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi) y l’Associació Gastronòmica. Rodríguez ha aprovechado la ocasión para alabar que, en torno a eventos gastronómicos como este, «la hostelería de Vila-real se una, algo que no es muy habitual en los pueblos de España».

"Ya me siento uno más de Vila-real"

«Ya me siento uno más de Vila-real. Soy embajador de esta ciudad en Illescas y tengo la camiseta del Villarreal CF firmada», ha dicho el televisivo chef, con el sentido del humor que le caracteriza. Además, y como viene siendo ya tradición, no son pocos los vecinos que, aprovechando su presencia, le piden hacerse un selfi sin que obtengan un no como respuesta.

Durante la presentación del evento matinal de Cuina en Viu, el alcalde, José Benlloch, ha destacado que en la última década y pese a las dificultades sobrevenidas, como la crisis inmobiliaria o la pandemia del covid-19, «el número de establecimientos de restauración ha crecido un 15%», a lo que ha añadido que «nuestra provincia tiene muchos elementos potentes que tenemos que optimizar».

Por su parte, el diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez, ha destacado que «este congreso es ya un importante referente»; y ha incidido en que hace años que desde la Diputación «se ha apostado por la gastronomía castellonense a con la marca Ruta del Sabor».

Los chefs con estrella Michelin Germán Carrizo (Fierro), Cristina Figueira (El Xato), Raúl Resino y Sergio Manzano (A’Barra) han sido los encargados en esta edición de llevar a cabo las demostraciones culinarias. En el caso de Carrizo, ha elaborado un innovador plato con la olla de la Plana como base, basándose, ha dicho, «en una receta de Pasqual Batalla», el edil que impulsó estas jornadas hace tres lustros.

Además, el gerente de Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arròs de València, Santos Ruiz, ha explicado en una amena charla las bondades de los diferentes tipos de arroz que se cultivan en la Comunitat Valenciana.

Raciones

Y como colofón de la jornada inaugural de las jornadas Mengem a Vila-real Olla de la Plana, la plaza porticada de la Vila ha vuelto a convertirse en una gran cocina en la que los restaurantes que ofrecerán menús especiales del 1 al 30 de noviembre han colaborado en la elaboración culinaria que, posteriormente, se ha repartido entre las cientos de personas que se han dado cita en la céntrica ágora.

Unos procesos de elaboración de los que el televisivo chef Pepe Rodríguez ha tomado buena nota, pese a que ya es conocedor de los mismos, tras años en la cita.

Visita a Porcelanosa

La jornada inaugural de Mengem a Vila-real Olla de la Plana también ha incluido una completa visita de los chefs estrella Michelin, organización del evento y autoridades a las instalaciones de Porcelanosa, donde han conocido el proceso de fabricación de las piezas cerámicas. Además, la visita ha concluido con una comida de paellas elaboradas por el cocinero local José Cabanes ‘El Dimoni’.