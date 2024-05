Vila-real estrenarà cadafal adaptat per als actes taurins de Sant Pasqual 2024

Vila-real disposarà, per primera vegada, d’un cadafal adaptat per a facilitar que les persones amb mobilitat reduïda puguen disfrutar dels festejos taurins de les festes patronals de Sant Pasqual, que arrancaran dissabte que ve amb l’encierro de bous de la ramaderia d’El Montecillo i continuaran amb diferents sessions de bou per la vila i també del bou embolat, a més de proves de vaques.

El cadafal en qüestió és el que es coneix com de la Comissió del Bou o de l’Ajuntament, al que pugen la reina i les dames de la ciutat per a les exhibicions taurines. D’aquesta manera, el que es fa és habilitar en la part baixa una plataforma que s’eleva a un mig metre per damunt del sol per a permetre a les persones amb discapacitat presenciar els bous còmodament. I per a permetre l’accés a aquests veïns s’ha col·locat una rampa que dona a la vorera del carrer Cardenal Tarancón, ubicada al costat del convent del Crist de l’Hospital.

L'accés al cadafal adaptat es realizarà mitjançant una rampa que ja està instal·lada. / MEDITERRÁNEO

La regidora de Festes, Miriam Caravaca, explica a Mediterráneo que «el que es fa és complir amb l’acord plenari que instava, amb el suport de tots els grups polítics, a escometre aquesta iniciativa, després que Vox presentara una moció en aquest sentit».

En qualsevol cas, Caravaca matisa que l’adaptació que s’ha realitzat «té un cost assequible» perquè, a banda de la situació econòmica de l’Ajuntament que no permet fer grans inversions, també s’ha valorat que, en funció de l’ús d’aquest cadafal potser s’hagen d’efectuar noves intervencions o canvis d’ubicació.

Capacitat de la infraestructura

La regidora informa que la plataforma adaptada per a veure els actes taurins té una capacitat per a quatre cadires de rodes i, a més, hi ha quatre seients per a persones amb dificultats de mobilitat i altres quatre per als acompanyants de qui va en cadira de rodes.

«En fer possible aquest cadafal hi ha hagut molta gent implicada, des d’un enginyer municipal fins a directors taurins, el president de la Comissió del Bou, l’empresa encarregada de fer els treballs, a més d’aquesta regidora», assenyala Caravaca, qui assegura que el nou element festiu compleix la normativa en matèria d’accessibilitat. En aquest sentit, una delegació de l’associació Acudim visitarà el nou espai que, a més, també haurà de passar la inspecció municipal dels cadafals i tancaments amb barres de ferro de cases i locals ubicats dins el recinte de la vila.

Reserva prèvia

Per a fer ús del cadafal adaptat, les persones interessades hauran de telefonar, de 9.00 a 13.30 hores, a la Casa de la Festa (964 547 208) i indicar els actes taurins als quals volen acudir. L’objectiu és dur un control de l’aforament. «En qualsevol cas, si hi ha esdeveniment en els quals no s’ompli el cadafal, es podrà accedir lliurement», indica la regidora Caravaca.

Les penyes ja han col·locat els seus cadafals en la zona del recinte de la vila reservada per a aquestes infraestructures. / Fernando Falcó

D’altra banda, les penyes de la ciutat van procedir durant la jornada d’ahir a instal·lar els seus cadafals en l’espai del recinte de la vila que es reserva per a aquestes infraestructures en part dels carrers Raval del Carme i Josep Ramon Batalla (Barranquet).

Camions amb grua van estar els encarregats de transportar els cadafals des del recinte on es custodien la resta de l’any fins a l’espai que ja ocupen per a les festes.

Reparteixen més de 7.000 llibrets de festes en un dia

Reparto del llibret de las fiestas de Vila-real / Fernando Falcó

La reina de les festes de Vila-real de 2024, Belén Ramos, i les dames de la seua cort d’honor, Silvia Bellido, Ainhoa Carmona, Aroha Mollar, Inma Reolid, Iris Honrubia i Anna Llorens, repartiren en la jornada d’ahir més de 7.000 llibrets amb el programa oficial de les celebracions patronals de Sant Pasqual. Des de primera hora del matí es va formar davant el Gran Casino una llarga cua de veïns amb ganes de conéixer la programació festiva.

El repartiment continuarà al llarg d'aquest matí de dijous, jornada prèvia a l'inici de les festes patronals de Sant Pasqual, en la qual també hi ha la cursa solidària Mossén Guillermo i l'obertura de diferents exposicions en El Covent Espai d'Art, Casa de l'Oli, Museu de la Ciutat Casa de Polo, Comunitat de Regants i sales expositives de la Fundació Caixa Rural Vila-real. A més, a les 18.00 hores s'inaugura en el Gran Casino el diorama elaborat per Diego Pérez amb clicks i element de Playmobil amb el qual es commemora el 750é aniversari de la fundació de Vila-real.