Vila-real invertirà 2,4 milions per proveir d’electricitat els 164 edificis municipals

L’Ajuntament de Vila-real ja ha seleccionat a la companyia elèctrica que haurà de subministrar d’electricitat als 164 recintes i instal·lacions que són de titularitat municipal. La inversió serà d’un total de 2.447.647,99 euros durant dos anys, ja que el contracte tindrà una vigència de dos anualitats.

Tal com va publicar ahir la Plataforma de Contractació, han adjudicat el contracte a la comercialitzadora elèctrica Energías del Mediterráneo, amb seu a Màlaga. El consistori tanca d’aquesta manera un procés de licitació pública que va obrir el 20 de febrer, al qual es van presentar dos empreses (l’altra va ser Gas Natural).

El procés s’ha retardat un poc més d’allò previst perquè l’adjudicatària va haver de justificar que la seua oferta no era desproporcionada o anormal, tal com va considerar l’enginyer tècnic municipal en un primer moment. A més, també va haver d’esmenar la documentació que acreditava el depòsit en la tresoreria municipal de la garantia definitiva.

Com va anunciar Mediterráneo quan es va fer ressò d’aquest concurs públic, el 100% de l’energia elèctrica que la comercialitzadora subministre als edificis, immobles i instal·lacions municipals deuran provindre de fonts renovables o de cogeneració d’alt rendiment. Així ho fixa l’article 10 dels plecs de contractació, on remarquen que la companyia haurà de sol·licitar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) una vegada finalitze cada any del contracte.

A més, per a facilitar el càlcul de la petjada de carboni a l’Ajuntament en el seu pla d’acció del clima i l’energia, l’empresa haurà de presentar els informes detallats del consum energètic registrat en cadascuna de les dependències.

Altres accions en aquest àmbit

El regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal, ja va explicar que, malgrat l’import pel qual s’ha adjudicat el contracte, és una xifra que pot variar, ja que «la despesa final dependrà de la facturació del consum». L’Ajuntament ha dut a terme durant els últims anys diferents intervencions per a abaratir el cost del rebut (com la substitució dels fanals tradicionals per l’ús de tecnologia led o la instal·lació de plaques solars en les cobertes de diversos edificis municipals), de manera que a partir d’ara, amb l’ús d’electricitat procedent de fonts renovables, fa un pas més per a reduir la factura de la llum.

En 2022, l’any en el qual més cara va arribar a estar l’electricitat, l’Ajuntament va a haver de pagar 2,5 milions d’euros, una xifra que era el triple al qual solia abonar el consistori en exercicis anteriors.

