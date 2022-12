El triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar, después de vencer en la tanda de penaltis a la selección de Francia en una final de grandísimo nivel, pilla de muy cerca al Villarreal CF. Dos de sus jugadores, el lateral diestro Juan Foyth y el portero Gero Rulli, han formado parte del combinado que desde el pasado mes de noviembre se encuentra en el estado asiático y, aunque su papel a las órdenes de Scaloni ha sido totalmente secundario, regresarán a Vila-real próximamente como nuevos campeones del Mundo.

De los dos, Rulli se quedó sin participar en ninguno de los partidos disputados por la Albiceleste y sufrió y vibró con sus compañeros desde el banquillo. En el caso de Foyth, el lateral diestro sí tuvo la oportunidad de debutar, con los seis minutos que completó ante Croacia. En la final de este domingo, también acompañó a su compatriota del Submarino en el banquillo pero ambos festejaron como nunca la consecución del título mundial por su país.

De no ser porque Gio Lo Celso se perdió el Mundial de Qatar por lesión --el jugador tuvo incluso que pasar por el quirófano--, el Villarreal habría igualado con el Sevilla como el equipo con más jugadores en la final de este domingo en Doha, con un total de tres. Pese a quedarse fuera de la convocatoria en el último momento, el futbolista del conjunto villarrealense estuvo junto a sus compañeros y pudo vivir in situ la experiencia mundialista... aunque no sea campeón como tal.

Regreso al trabajo

Tanto Foyth como Rulli dispondrán ahora de unos días de vacaciones antes de regresar a la disciplina del Villarreal y ponerse a las órdenes de Quique Setién. Todos sus compañeros de equipo tuvieron diez días de vacaciones, por lo que habrá que ver si llegan a tiempo para el choque de LaLiga contra el Valencia CF en el remozado Estadio de la Cerámica del próximo sábado 31 de diciembre (16.15 horas). El que sí se perderán seguro es el partido de Copa del Rey de este martes 20 contra el Gijuelo (21.00 horas).