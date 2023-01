El entrenador del Villarreal, Quique Setién, explicó en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano, que van a tratar de animar a Nico Jackson tras su salida frustrada del club y que van a potenciarlo para que en verano valga el doble.

“Jackson es como haber hecho un fichaje, tenemos un jugador que ya conocemos y que tiene un potencial extraordinario. Vamos a tratar de animarle ya que era una situación estupenda para él y vamos a potenciarlo para que en verano valga el doble. Vamos a ayudarle para que pase este pequeño desengaño que se ha podido llevar”, dijo.

El delantero senegalés iba a ser traspasado esta semana al Bournemouth inglés pero no superó la revisión médica del club británico, cuyos servicios médicos apuntaron que la lesión muscular que tiene el futbolista le tendría cerca de ocho semanas de baja, por lo que se rompió el acuerdo por su fichaje.

Sobre un posible fichaje de Ayoze Pérez, Setién dijo que “no voy a hablar de jugadores que no están aquí. Es un buen jugador que ya lo he dicho. En principio de darse el caso la salida de que Jackson hubiera sido un buen refuerzo y lo hubiéramos aceptado, si hubiera sido él, que no estaba claro. Aunque ahora espero que nos quedemos como estamos”, finalizó.