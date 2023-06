Una historia peculiar. Carlos Mingarro ganó un sorteo hace tres años del Proyecto Endavant y el periódico Mediterráneo para viajar junto a la expedición de la primera plantilla en un partido de la Liga. Estaba previsto para el Celta-Villarreal, pero el fútbol se interrumpió por la pandemia. Entonces, Carlos tenía 15 años y soñaba con conocer a sus ídolos: "Justo ahí, fue mala suerte", explicaba. Tras la vuelta a la normalidad, las opciones de que pudiera cumplir un sueño aumentaban.

Carlos fue invitado al Girona-Villarreal del pasado sábado 20 de mayo, pero de nuevo, no pudo asistir porque tenía que estudiar para preparar los exámenes de la selectividad: "Cuando no era una cosa, era otra", dijo. Parecía que no podía ser posible, hasta que fue invitado a un entrenamiento para conocer a sus ídolos: "El que más ilusión me ha hecho es Lo Celso", dijo, aunque apuntó que le gustó hablar y fotografiarse con todos.

Su padre también saboreó al máximo la experiencia: "Ya tocaba después de tres años". Una espera demasiada larga, pero que han disfrutado pudiendo conocer tanto a los futbolistas del Submarino como a su entrenador Quique Setién, junto al que también se fotografiaron.