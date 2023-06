Contundente sobre su futuro y visiblemente cansado de todos los rumores y críticas que ha sufrido durante su estancia en el Villarreal. Quique Setién saca pecho del trabajo realizado, dejando al equipo en la quinta posición, y quiere acabar la temporada con una sonrisa ante el Atlético de Madrid a pesar de no haber nada en juego.

Respecto a la confirmación de Fernando Roig de que seguirá la próxima temporada, expuso que "tenía un año más de contrato y entendía que iba a continuar: "No sé porque se le ha dado tanta importancia a mi continuidad cuando tengo contrato en vigor", apuntó. "Yo me dedico a trabajar y cumplir con lo que se me ha encomendado, que por cierto, no ha estado mal", dijo dando valor a la clasificación para la Europa League.

Rumores sobre salidas de jugadores

"En esto es mejor que hables con el club, yo no voy a hablar nada de jugadores porque todavía hay muchas cosas en el aire y esto se puede alargar muchísimo"

Posible sanción al Barcelona

"Cambiaría la situación porque habría más dinero. Estoy sujeto a lo que ha acontecido, veremos la decisión. Es un hipótesis tampoco le damos demasiada importancia aunque desde luego si que nos gustaría jugar la Champions League"

El reto ante el At.Madrid

"Es un reto es ganar a un gran equipo y acabar con grandes sensaciones. En Vallecas no pudimos dar ese paso que nos hubiera llevado a este partido con un aliciente importante de entrar en Champions. Para mi este partido es muy importante porque nos vamos a enfrentar a un gran equipo y es importante dejar buenas sensaciones, si no se puede ganar, hay que competir. Espero un partido complicado con la posibilidad de que el Atleti pueda quedar segundo, y no solamente por eso, si no porque es un grandísimo equipo que ha hecho una temporada muy buena y que nos van a comprometer mucho".

Sobre la convocatoria de Pino con la absoluta y Baena con la Sub-21

"Es positivo, eso indica el nivel que tenemos, lo bien que lo han hecho durante la campaña y ojalá que podamos verlos jugar y progresar de la manera que lo están haciendo para que vayan dando pasos y afianzándose en las diferentes selecciones".

Jugadores mermados

"El equipo está mermado, tenemos algunos jugadores que ya no van a participar, que arrastraban algunos problemas y hemos considerado para ganar tiempo que había que solucionarlos. No son problemas excesivamente serios pero sí que requieren un tratamiento y ganar tiempo para que puedan empezar el campeonato".

Comunión con la afición

"Este es el último partido de una temporada larga, hemos cumplido el objetivo de entrar en Europa y creo que es un partido especial para celebrarlo juntos y que se vea esa comunión que ha habido durante todo el año con el equipo":