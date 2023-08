Buenas noticias en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Algunos de los jugadores más importantes para el Submarino se han ejercitado a las órdenes de Quique Setién tras estar un tiempo fuera por lesión o molestias. Raúl Albiol, Alfonso Pedraza, Etienne Capoue y Alberto Moreno entrenaron con total normalidad junto a sus compañeros. Los dos únicos jugadores que no se ejercitaron fueron Francis Coquelin y Yeremy Pino, que siguen con su plan de recuperación aparte del grupo. Aun con todo, la enfermería, por fin, se va vaciando.

Muchos equipos, como es el caso del Real Betis, no llegarán a la primera jornada de LaLiga EA Sports con el equipo al completo por culpa de sus problemas con el Fair Play Financiero. El Villarreal es uno de los pocos equipos de la competición que no tiene ese problema. Sin embargo, las bajas, en especial en defensa, han mermado al conjunto amarillo en la pretemporada y la han desvirtuado. El técnico cántabro no ha podido dar continuidad a lo que formó el pasado curso y tan buen rendimiento le dio.

¡Albiol, Pedraza, Capoue y Alberto Moreno ya trabajan con el grupo! pic.twitter.com/ksd2pw7lhr — Villarreal CF (@VillarrealCF) 9 de agosto de 2023

La vuelta de Albiol

El regreso más esperado y sorprendente ha sido el de Raúl Albiol. El central español ha estado apartado de los terrenos de juego desde el partido ante el Valencia el pasado 3 de mayo por culpa de unos problemas en la rodilla. Aunque ha vuelto con sus compañeros, el club y el equipo médico quieren ser precavidos y no van a forzar lo más mínimo al que es el seguro de la línea defensiva. Con Albiol sano, el salto competitivo de la plantilla es más que notable.

La duda del lateral izquierdo

Otra de las preocupaciones en relación al equipo que podría alinear Setién ante el Betis en La Cerámica (domingo, 19.30) es el lateral izquierdo. Al inicio de la pretemporada, el Villarreal tenía tres laterales izquierdos en plantilla: Pedraza, Alberto Moreno y Mójica. En el torneo de Newcastle, el Submarino tenía esa demarcación vacía debido a las molestias de Pedraza y Moreno y a la cesión de Mojica a Osasuna. Jugadores de la cantera como Altimira (a pierna cambiada) o Ramón Terrats (fuera de posición) tuvieron que sustituir a los ausentes en los duelos ante Niza y Newcastle.

Ambos jugadores son fundamentales en el esquema del santanderino. Gracias a su vocación ofensiva casan muy bien con la seguridad y sobriedad de Juan Foyth en el lado derecho. En especial Alfonso Pedraza, que el pasado cursó no pudo rendir de forma regular debido a varias lesiones que le impidieron repetir su espectacular temporada 21/22, donde generó 10 goles en 41 partidos (4G+6A). Tan sólo disputó 29 partidos, 26 en liga, donde repartió tres asistencias. Alberto Moreno, por su parte, fue un seguro para Setién cuando el cordobés no estuvo disponible, jugó 28 partidos en lo que tuvo un rendimiento más que bueno.

Capoue deja atrás sus molestias

Otro de los que volvió a entrenar con normalidad fue Etienne Capoue, uno de los ejes del centro del campo amarillo. El francés no viajó a Newcastle por unas molestias, pero ya las ha superado y a punta a ser importante en el debut liguero. Junto a Parejo y Baena, el pasado curso formó una medular muy completa que aupó al Submarino a clasificarse por la Europa League.

Con casi la plantilla al completo, aunque algunos jugadores no llegarán al 100% físicamente, el Villarreal tratará de sumar los primeros tres puntos de una temporada que se espera muy exigente en la que el equipo groguet competirá por todo en las tres competiciones.