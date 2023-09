El Villarreal CF se ha ejercitado este miércoles por la tarde en el imponente estadio Olímpico Spyros Louis de de Atenas, con vistas a preparar el partido de la primera jornada de la UEFA Europa League que disputará este jueves ante el Panathinaikos de (18.45 horas).

En los prolegómenos de la sesión en la que Pacheta y sus futbolistas han reconocido el coliseo griego, el técnico del conjunto amarillo ha analizado, junto al guardameta Pepe Reina, cómo afronta tanto su equipo como él dicho compromiso, donde se estrena en competiciones europeas..

Estas son las sensaciones de Pacheta en el Spyros Louis:

LA ALINEACIÓN

“Sigo teniendo muchas dudas para hacer la alineación. Veo al equipo motivado, a los jugadores implicados y mañana ya veréis qué decisiones tomaremos”.

ASIMILACIÓN DE CONCEPTOS

“La verdad es que estamos poco tiempo para entrenar y que los jugadores adquieran y asimilen los conceptos que queremos, porque estamos compitiendo, pero sinceramente prefiero que pase lo que está pasando, que no podamos preparar tantas cosas porque competimos en España y en Europa”.

SE SIENTE "EMOCIONADO" Y UN PRIVILEGIADO

“Estoy emocionado. Emocionado como cuando me ha tocado jugar ‘play-off’ de ascenso, la emoción de subir y con el respeto y el privilegio de venir con un equipo que desde 2010 es el que más partidos ha ganado en la Europa League. Aquí el único novato es el entrenador, no el equipo. Y sí, estoy emocionado”.

EL 'INFIERNO' GRIEGO

“Espero un gran ambiente en el estadio, que es lo que va a pasar. Luego, espero que seamos los dueños del partido, y que lo seamos a través del balón. Y no será fácil, el Panathinaikos es un buen equipo. Viene de eliminar en la previa de Champions a dos rivales de mucho nivel en Champions y de caer eliminado tras hacer dos muy buenos partidos. Será un rival muy complicado y a tener en cuenta en esta competición”.

RIVAL PELIGROSO

“Mi percepción de los partidos suele ser muy parecida en todos los compromisos. Yo siempre planteo los encuentros para ganar. Yo espero a un Panathinaikos con poderío, con confianza, con jugadores que rompen líneas con conducciones, con automatismos, de calidad y velocidad y con un entrenador que lleva tres temporadas con ellos. Nos lo van a poner muy complicado y será un rival duro para poder ganarles”.

NO PERDER BALONES EN ZONAS COMPROMETIDAS

“Será clave no perder balones en zonas comprometidas, especialmente porque es un rival que si te coge a la contra, te mata. Sin lugar a dudas, tenemos que tener mucho cuidado con las pérdidas. Tenemos que estar ahí más atentos, es uno de los detalles que debemos ir mejorando, y lo estamos tratando, aunque tengamos poco tiempo para ponerlo en práctica en el campo. Aunque lo haremos a través de vídeos, que nadie sufra que los jugadores asimilarán los conceptos”.

EL ROL DE YEREMY PINO

“En cuanto a los jugadores, ante el Almería utilicé a Yeremy por la derecha, sí. Pero es que Yeremy ha hecho muy buenos partidos por la derecha. Nuestros jugadores tienen mucha polivalencia y los tenemos muy bien analizados”.

NERVIOS, PERO COMO EN CUALQUIER PARTIDO

“Aunque sea nuevo aquí, a mí este partido lo que hace es emocionarme. Pero son nervios bonitos por lo que significa la competición. Pero tengo los mismos nervios que en cualquier otro partido, no siento nada diferente, estoy acostumbrado a competir al máximo nivel”.

SU MODELO DE JUEGO

“En cuanto al juego, estamos adaptando nuestro modelo de juego a estos futbolistas y a contribuir que esta entidad siga cosechando éxitos importantes tanto en España como en Europa”

QUIER GANARLO TODO, PERO PARTIDO A PARTIDO

“He venido a un equipo que tiene que ganar todos los días. Solo me concentro en el Panathinaikos. No me marco en metas más allá. Hasta dónde vamos a llegar, no lo sé, pero yo lo quiero todo, quiero competir por todo. Pero ahora solo pienso en el Panathinaikos, y luego ya pensaré en Vallecas y en el Rayo Vallecano. Quiero lo máximo, pero sin pensar más allá que en el próximo partido. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Haciendo que el jugador crea en nuestro método y en nuestra manera de jugar y competir”.

POR HISTORIA, EL VILLARREAL ES FAVORITO AL TÍTULO

“En este grupo F puede pasar cualquiera. Somos cuatro equipos con características distintas, pero en esta fase de grupos, si tienes dos malos días, no pasas. Nosotros por historia, porque la hemos ganado hace dos ediciones, podemos ser uno de los favoritos, pero no me gusta eso de poner favoritos. Pero si es por historia, sí, somos uno de los favoritos”.

Estas son las sensaciones de Pepe Reina en el estadio del Panathinaikos:

LA EUROPA LEAGUE, UN RETO

“Obviamente esta competición es un reto. Tenemos puestas muchas esperanzas e ilusiones puesta en aspirar a este título, el cual el club ya ha ganado”.

PASEAR EL NOMBRE DEL VILLARREAL POR EL MUNDO

“Queremos pasear el nombre del Villarreal por Europa con total orgullo y satisfacción de que salgan las ocas bien y que la gente se identifique y se ilusione con nosotros”.

LA IMPORTANCIA DEL PRIMER PARTIDO

“Los primeros partidos de una fase de grupos son importantes, más de lo que parece. Empezar fuera de casa no es bueno, pero tenemos que saber adaptarnos”.

CONOCIENDO A PACHETA

“Con el míster llevamos poco tiempo, pero estamos aprendiendo sus conceptos, cada vez tenemos más claras sus ideas y creemos que llegamos preparados para hacer cosas importantes, comenzando por este partido. Sabemos cuál es la filosofía del nuevo entrenador y vamos a ponerla en práctica”.

ASIMILANDO CONCEPTOS

“Las victorias siempre ayudan, eso está claro. Vamos a empezar por el equipo que pretende el míster y estar cada vez más cerca de lo que él quiere. Si lo conseguimos, estaremos más cerca de ganar. Y una vez logremos las victorias nos acercaremos más al equipo reconocible que por plantilla todos sabemos que tenemos”.

RESPETO AL PANATHINAIKOS

“Sabemos que el Panathinaikos es un viejo conocido en este tipo de competiciones. Sin ir más lejos eliminó al Olympique de Marsella en la previa de Champions, además, lleva tres victorias en tres partidos de su liga con la portería a cero y tiene muy buenos futbolistas ofensivos. Sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles, y más estando en su campo”.

IGUALA A CASILLAS

“Según me han comentado, si juego mañana igualaré a Iker Casillascomo segundo jugador con más partidos de competiciones Europeas. Ojalá pueda seguir jugando muchos partidos más, algo que es un privilegio para mí, y luego, pues a por Cristiano, que es el que tiene el récord”.

185 PARTIDOS EN EUROPA

“He jugado en 185 partidos europeos, sí, parece increíble. E igualaré a Iker si juego mañana. Recuerdo mi debut en el Barcelona, tenía pelo, sustituí a Bonano que se lesionó y jugué los últimos 10 minutos. Recuerdo que nos jugábamos el pase, era la vuelta de una eliminatoria, y conservamos el 3-1 que nos sirvió para pasar. Me acuerdo perfectamente”.