Bienvenidos a bordo. La tripulación del Submarino está preparada para despegar en LaLiga. El Villarreal recibe a la U.D. Las Palmas (14.00h) en un horario incómodo en el que el fútbol suprimirá el clásico plato de paella. Sin apenas margen para asimilar el subidón del triunfo agónico ante el Stade Rennes, el Villarreal busca, por primera vez en este curso, encadenar dos triunfos consecutivos, y retomar el vuelo en una Liga marcada por las turbulencias e inestabilidad.

Dos victorias en ocho encuentros ligueros es un bagaje escaso para un Villarreal que aspira a luchar por Europa. A pesar del aire fresco de Pacheta tras la fulminante salida de Quique Setién en la jornada cuatro, el cuadro amarillo no termina de arrancar y está acusado en exceso dos factores: las expulsiones (tres consecutivas a domicilio) y los brutales bajones físicos de las segundas partes, que son digno de estudio. Lo cierto es que el técnico burgalés afronta el final del primer maratón, el séptimo examen en 21 días, y con escasos entrenamientos, buscará acabar esta primera carrera con dos victorias consecutivas daría un plus de moral y tranquilidad.

Portería a cero

A falta de desborde y claridad en ataque, solo Sorloth está sustentando a un Submarino que añora a Gerard Moreno y que espera más de los jóvenes talentos Yeremy Pino y Álex Baena, no estará por la roja directa de Getafe, el Villarreal se está brindando desde la defensa: «Ya son dos porterías a cero eh», dijo Pacheta orgulloso tras el triunfo en Europa League. Y no es para menos, porque la sangría defensiva era cuanto menos preocupante, con 13 goles encajados en las siete jornadas iniciales.

Las Palmas, equipo jugón

En frente, un rival que destaca por su capacidad para combinar y generar fútbol en el centro del campo, con futbolistas de buen pie como Jonathan Viera, Loiodice o Kirian, pero que sufre en exceso en la parcela defensiva, siendo su punto más débil. Tampoco está para tirar cohetes en ataque, ya que Sory Kaba, Munir o Sandro no están encontrando el gol. Este último no estará por una lesión. El cuadro canario, que todavía no sabe lo que es puntuar lejos de la isla, llega impulsado anímicamente por la épica victoria del pasado lunes ante el Celta con gol de Marc Carmona en el minuto 96.

Respecto al once amarillo, Jorgensen volverá a la portería amarilla tras el milagro de Pepe Reina. En el carril derecho, Kiko Femenía parte con ventaja ante un Foyth que es duda. Por la izquierda. turno para Pedraza en detrimento de Alberto Moreno, que fue de la partida el pasado jueves. El centro del campo de Pacheta es indiscutible. El doble pivote que tanto le dio al Villarreal de Unai Emery que levantó la Europa League y rozó la final de la Champions. No es descartable la entrada de Santi Comesaña para dosificar a un Capoue que está en proceso de recuperar su mejor tono físico. En las bandas, Yeremy Pino y Morales, que no han sumado ningún gol en este curso, buscarán resarcirse ante el cuadro canario.

Para la mediapunta, si no llega Gerard Moreno, Trigueros apunta a titular. El talaverano ha vuelto a entrar en la rotación y aporta galones, criterio y llegada. En la delantera, no hay dudas: Sorloth, el pichichi groguet con cino tantos.

Abróchense sus cinturones. Ha llegado el momento de que el Villarreal despegue en Liga.