Miguel Álvarez está contento con la progresión de su equipo, el Villarreal B. Progresión lenta, pero que mejorar con el paso de las jornadas en Segunda División. "Cada vez este equipo es mucho más reconocible", recalcó el entrenador de un filial que mira ya con recelo el partido de este domingo contra el Burgos en El Plantío. "Nos quedan muchas cosas por mejorar, pero lo bueno es que vamos por el buen camino", destacó el preparador jienense.

Recordó que el brillante triunfo cosechado por sus muchachos contra el potente Espanyol (3-1) del pasado lunes en el Estadio de la Cerámica significó "una inyección de creencia en lo que estamos haciendo", y también apuntó que "emocionalmente esta joven plantilla está muy bien porque los resultados poco a poco nos están acompañando".

Mejorar fuera

No obstante, Miguel Álvarez quiso advertir que su equipo, muy seguro como local, fuera de casa tiene un lunar, porque aún no ha conseguido sumar un triunfo en lo que va de temporada, aunque en las tres últimas salidas logró empatar en Ferrol, Huesca y el campo del Levante. "Estos desplazamientos ha sido buenos, hemos jugado bien, pero no nos ha dado para ganar. Toca ser más intensos atrás y efectivos delante", comentó el técnico.

Del Burgos, equipo peligroso en casa (no conoce la derrota) y vulnerable en las salidas (no ha ganado ningún punto), reconoció el entrenador del Villarreal B que "mantiene una base importante de jugadores de la pasada temporada. En su terreno de juego sólo han encajado un gol. Allí su afición no para de animar y el ambiente es muy intenso".

Para esta cita estarán seguras las bajas del portero Iker Álvarez y del central Stefan Lekovic, con sus selecciones de Andorra y Serbia sub-21, respectivamente, así como el lesionado Pablo Iñiguez.