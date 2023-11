Nació en la Vilavella un 25 de abril de 2005. El pasado domingo fue partícipe del anhelado triunfo a domicilio del Villarreal B. Se llama Pau Navarro Badenes. Este zaguero aún en edad juvenil jugó los segundos 45 minutos de central y colaboró a mantener a cero la portería del filial por primera vez esta temporada. Es otro interesante producto de la Cantera Grogueta. «Estoy muy contento, pero aún más por lo importante de la victoria conseguida. Era muy necesaria», aseguró Pau Navarro.

La expulsión de Abraham del Moral en el minuto 44 obligó a ‘sacrificar’ al delantero Álex Forés para dar salida al joven (17 años) zaguero vilavellero. «Cuando me llamó el entrenador me puse un poco nervioso, pero ya dentro de campo desaparecieron los nervios y di todo lo que tengo», destacó el futbolista, quien agradeció «mucho» a todos sus compañeros «por la ayuda que me dieron todos en el campo».

Salió al terreno de juego del Heliodoro Rodríguez López con ventaja del Villarreal B, con diez jugadores y un Tenerife a tumba abierta a por el empata. «Ellos acumularon mucha gente dentro de nuestra área, colgando balones, intentando encerrarnos atrás, pero lo supimos defender todo muy bien», dijo Pau Navarro, que agregó que «estoy aquí para intentar ayudar al Villarreal B y cuando quieran contar conmigo saben que lo daré todo».

Nuevo compromiso

El próximo compromiso del filial amarillo será el domingo contra el Andorra de Eder Sarabia en el Estadio de la Cerámica, a partir de las 16.30 horas. Buen partido para intentar reencontrarse con el triunfo ante la afición ‘grogueta’. Hugo Pérez y Alberto del Moral, por lesión, y Abraham, por sanción, serán las bajas seguras para ese duelo ante la escuadra tricolor.