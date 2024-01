La crónica | La lotería de los penaltis deja al Villarreal sin el sueño de la Copa

No pudo ser. Cuando la dinámica es la que es, negativa, pasa lo que pasa. El Villarreal CF no está bien, sus futbolistas no compiten como el fútbol de élite precisa y a los amarillos no les está saliendo nada esta temporada. Este lunes, con luz solar y en un campo casi helado y muy blando, el Submarino de despidió del sueño de la Copa del Rey al caer ante Unionistas en una fatídica tanda de penaltis (7-6).

Tras ser casi inoperante en los 30 minutos de la prórroga, los errores de Alberto Moreno y Kiko Femenía, este el último y definitivo en la muerte súbita en el octavo lanzamiento ‘groguet’, dejaron al equipo de Marcelino García Toral fuera del torneo del KO, una de las vías todavía abiertas para buscar un título y plaza europea de cara al próximo ejercicio. Aunque puede que dicha meta sea demasiado osada para el presente ejercicio, donde las prestaciones en cuanto a juego, físico, intensidad y sensaciones distan mucho del Villarreal que por presupuesto tendría que ser. A jugar La prórroga comenzó como terminaron los 90 minutos reglamentarios del pasado domingo, con un Unionistas muy motivado y espoleado por los 4.800 incondicionales que poblaron el recinto del Reina Sofía. El conjunto de Marcelino intentó controlar el esférico y llevar el peso del juego, intentando bajar las revoluciones de un rival muy envalentonado y que creía en sus posibilidades. En los cinco primeros minutos los salmantinos encerraron al Submarino a base de balonazos y centros al área que, unido a la fisionomía del estadio, el duelo se asemejaba más a un partido de la FA Cup inglesa que de la Copa del Rey española. Por fortuna para los amarillos, los centros al área cual ‘britishfootball’ no encontraron ni rematador ni portería. Sí que encontró el marco rival Ramón Terrats, que a los 99 minutos ejecutó magistralmente una falta cerrada desde la derecha, cuyo lantamiento se estrelló en la cruceta tras desvío providencial del meta local Iván Martínez. Sorloth, referente El partido fue ganando en intensidad por uno y otro costado. El Unionistas abusaba de las faltas tácticas, de los toquecitos y del juego subterráneo, utilizando muy bien sus armas. Los de la Plana Baixa intentaban sacarse de encima la presión rival, siendo Sorloth su válvula de escape. El noruego supo bajar balones, generar segunda jugadas en ataque, siendo de los pocos que pudieron generar peligro en una primera parte en la que los salmantinos acariciaron el gol antes del descanso con un trallazo desde la frontal de Carlos Giménez (104’) que salió cerca del poste derecho de Pepe Reina. La segunda parte El segundo acto arrancó con la entrada de Kiko Femenía por Adrià Altimira, en busca de mayor experiencia en un costado en el que al joven del filial le estaba costando. El duelo se complicó nada más reanudarse el partido. En un balón colgado, en el 108 de juego, Coquelin intentó despejar a córner de cabeza y estuvo a punto de introducirse el balón en su propia portería. Y en dicho córner fue Lekovic el que sacó bajo la línea de gol, con Reina batido, el remate de cabeza de Ramiro, cuyo rechace lo recogió Jordi Tur, cuyo latigazo desde la frontal rozó la escuadra del marco ‘groguet’. Presión local y achique de balones de un Submarino al que Marcelino refrescó con la entrada de Alberto Moreno por Ilias Akhomach, en busca de jugar con doble lateral y mayor profundidad por la izquierda. El propio lateral andaluz del Villarreal tuvo una falta inmejorable para su buena zurda, pero su lanzamiento se perdió cerca del poste, con resbalón incluido del ‘groguet’, ya que el campo estaba demasiado blando. Los últimos minutos de la prórroga fueron un querer y no poder para los de Marcelino… y todo se encaminó hacia la tanda de penaltis. Final en Salamanca.



El Villarreal se despide de la #CopaDelRey tras caer en los penaltis ante Unionistas (7-6). pic.twitter.com/7ASLEYzHO5 — Villarreal CF (@VillarrealCF) 8 de enero de 2024 La lotería de los penaltis El partido llegó a una tanda que terminó siendo fatídica. Hasta ocho lanzamientos por equipo se produjeron. Por los locales solo falló Alfred Planas en el cuarto lanzamiento, desviado por Pepe Reina. Previamente Alberto Moreno había fallado el segundo disparo de los amarillos, que vieron cómo en el octavo intento Kiko Femenía mandaba el balón a las nubes, dejando la tanda en el 7-6 definitivo. El Unionistas de Salamanca hizo historia logrando por primera vez el pase a octavos de final de una Copa del Rey en la que sigue sin tener fortuna un Villarreal que tiene mucho trabajo por delante y que fue eliminado por un equipo de Primera Federación. Unionistas Salamanca: Iván Martínez; Carlos Giménez, Ramiro Mayor, Erik Ruiz, Jon Rojo-; Álvaro Gómez, Adri Gómez, Jordi Tur, Teijeira; Rastrojo yAlfred Planas. Entrenador: Dani Ponz. Cambios: Nespral y Manu Ramírez por Jordi Tur y Rastrojo (min. 188). Villarreal: Reina; Altimira, Lekovic, Cuenca, Terrats; Comesaña, Coquelin; Ilias Akhomach, Trigueros; Gerard Moreno y Sorloth. Entrenador: Marcelino García Toral. Cambios: Kiko Femenía por Altimira (min. 106) y Alberto Moreno por Ilias Akhomach (min. 110). Penaltis:1-0 Ramiro Mayor, gol. 1-1 Gerard Moreno, gol. 2-1 Nespral, gol. 2-1 Alberto Moreno, para Iván Martínez. 3-1 Erik Ruiz, gol. 3-2 Coquelin, gol. 3-2 Alfred Planas, para Pepe Reina. 3-3 Manu Trigueros, gol. 4-3 Manu Ramírez, gol. 4-4 Sorloth, gol. 5-4 Álvaro Gómez, gol. 5-5 Ramón Terrats, gol. 6-5 Teijeira, gol. 6-6 Comesaña, gol. 7-6 Adri Gómez, gol. 7-6 Kiko Femenía, fuera. Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear). Mostró cartulina amarilla a Ramón Terratsy Coquelin (Villarreal). Estadio: Reina Sofía. Entrada: 4.800 espectadores, cifra oficial. Lleno absoluto.