La previa | El Villarreal, ante la misión de volver a ganar en La Cerámica

Ganar en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal tiene su asignatura pendiente en casa, ante su afición. Bien es cierto que el Submarino ha protagonizado una mejoría notable en las últimas semanas, las sensaciones son francamente positivas, lo eran cuando los resultados no terminaban de llegar y se han visto reforzadas cuando el equipo ha sumado los tres puntos.

El triunfo cosechado en San Sebastián rubricó esta tendencia y ha proyectado al cuadro amarillo a una situación más cómoda en la tabla clasificación. Desde ese escenario más tranquilo y en una dinámica de confianza en el trabajo realizado, el Villarreal se cita esta tarde a la hora de la paella (14.00 horas/ MoviStar LaLiga) con un Granada necesitado pero con argumentos para dar algún que otro susto si no se está fino.

Marcelino mira la acción de Ilias Akhomach en el Villarreal-Cádiz. / Gabriel Utiel

El conjunto dirigido por Marcelino García Toral, eso sí, todavía no ha podido dar una gran alegría a su afición en casa este año, y es que el Submarino ha firmado tres empates en los duelos que le han medido sobre el terreno de juego del flamante Estadio de la Cerámica a Mallorca, Cádiz y Getafe.

El Villarreal quiere volver a conjugar el verbo ganar ante los suyos, necesita sonreír y ver como lo hacen los groguets. Y para tratar de regresar a la senda de la victoria en Vila-real se espera que el técnico asturiano efectúe rotaciones, especialmente pensando en la Europa League, que regresa este próximo jueves para el cuadro amarillo, con su visita al Velodrome para enfrentar al Olympique de Marsella a las 21.00 horas).

¿Novedades?

En este línea, Marcelino, sin realizar ningún tipo de revolución, podría realizar una permuta en un par de líneas del equipo, siendo las variantes potenciales las de Kiko Femenía, que podría entrar en el lateral derecho para que Mosquera formara en el eje de la zaga con Bailly o Mandi; la otra novedad la podría protagonizar Parejo, que relevaría a un Coquelin al que Marce quiere conservar como oro en paño, su hueco lo podría ocupar el madrileño, suplente en Anoeta, que formaría en el doble pivote con un Comesaña que está a un nivel realmente espectacular.

Por su parte, el Granada llega a Vila-real tras encadenar seis encuentros consecutivos sin conseguir la victoria, con tres derrotas y otros tantos empates en las últimas jornadas. El cuadro nazarí no termina de despegar tras el cambio de entrenador, ni después de la revolución protagonizar en el mercado invernal. Los rojiblancos se presentan en La Cerámica a siete puntos de la permanencia, aunque con un partido menos, no obstante, todo lo que no se ganar será un paso más hacia el regreso a Segunda para el cuadro andaluz.

Las bajas

El Villarreal no está teniendo fortuna con las lesiones en la presente temporada. El conjunto de Marcelino García Toral arrastra diversos bajas por este motivo durante el transcurso del ejercicio, a las ya consabidas ausencias de larga duración de Denis Suárez, Yeremy Pino, Foyth y Ramón Terrats, amén de Pedraza, se suma la de Raúl Albiol. El experimentado zaguero valenciano sufrió un daño muscular en el sóleo de la pierna izquierda durante la sesión de entrenamiento del pasado jueves en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. De este modo el de Vilamarxant también será baja el jueves en Marsella en el duelo de Europa League. Además, Jorge Cuenca también causa baja hoy ante el Granada al cumplir partido de sanción .

Con todo, se espera que el Submarino afronte el encuentro con Jörgensen en la portería; Kiko Femenía en el lateral derecho, Alberto Moreno en el izquierdo, y con Mosquera y Bailly en el centro de la línea de retaguardia. Santi Comesaña y Dani Parejo comandarán a la nave amarilla en la sala de máquinas, mientras que Ilias Akhomach y Álex Baena, jóvenes pero determinantes y claves en el Submarino, partirán desde las bandas. En la delantera, los dueños del gol groguet serán Alexander Sorloth y Gerard Moreno. El Villarreal quiere volver a gustarse y a gustar en La Cerámica antes del regreso a Europa.