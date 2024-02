El sueño de Akhomach: "Cuando fiché por al Villarreal no me imaginaba vivir todo esto"

Ni en sus mejores sueños se imaginaba una irrupción tan buena y meteórica. Pero la verdad es que está convirtiendo ese sueño en realizad. Ilias Akhomach fue valiente, aportó y la jugada le está saliendo bien. El joven hispano-marroquí reconocía este miércoles que el pasado verano dejó el FC Barcelona para fichar por el Villarreal CF con el objetivo de triunfar pero admitió que, tras haber llegado al club de la Plana Baixa con ficha del filial y en dinámica del primer equipo, no esperaba ser ahora habitual titular a las órdenes de Marcelino García Toral, técnico al que ha convencido a base de trabajo y buenas actuaciones, para convertirse en un fijo en la alineaciones.

"Evidentemente, al principio no me imaginaba todo esto y lo que me iba a pasar, pero al final ha sucedido, así que estoy muy contento y a seguir así", explicó el habilidoso jugador.

Ilias, tras un caño sensacional sobre Diego Rico. / GABRIEL UTIEL

Ganas de triunfar

"Yo venía con una idea muy clara al irme de Barcelona y fichar por el Villarreal, y era que yo quería triunfar aquí en este club. Voy a intentar estar al máximo siempre y lo voy a dar todo. Al final, he aprovechado la situación, y la mala suerte de Yeremy me ha venido bien a mí, por así decirlo", admitió.

Ilias admitió que tenía muchas propuestas pero que cuando vio "todo lo que había sobre la mesa" tuvo clara su decisión y así se lo dijo a sus familiares.

"Vi el Villarreal, que al final hizo un final de temporada increíble y no me lo pensé. Ahora que me ven cumpliendo aquí, están muy contentos", señaló.

Ilias Akhomach y su crecimiento de la mano de Marcelino / GABRIEL UTIEL

Dar el máximo, la clave

El joven jugador aseguró que una de sus características es "siempre tener la actitud al máximo y dar el 100%". "Esto es algo que mi mente no negocia. La actitud es innegociable", sentenció Ilias, que recordó que sigue siendo un jugador del segundo equipo. "Ahora mismo soy jugador del filial, así que todas las oportunidades que me está dando el club, intento aprovecharlas al máximo. Lo que tenga que venir, ya vendrá", apuntó.

El extremo resaltó la evolución que ha experimentado el equipo en las últimas semanas. "Estos últimos partidos hemos mejorado en bastantes aspectos en el campo. Queda mucho por mejorar, pero estamos en el buen camino", afirmó.

Marcelino mira la acción de Ilias Akhomach en el Villarreal-Cádiz. / Gabriel Utiel

Elogios a Marcelino

Ilias destacó como claves de esa mejoría "el gran trabajo" del técnico Marcelino García Toral, la voluntad del grupo pese a no estar en una buena dinámica y el trabajo físico que hacen en los entrenamientos. "Al final de temporada, (el equipo) acabará arriba", auguró.

El jugador groguet aseguró que han merecido más puntos en los últimos encuentros en casa y espera sumar los tres ante el Granada, un duelo en el que insistió que deben centrarse pese al atractivo encuentro de la Europa League que tienen la semana que viene en el campo del Olympique de Marsella.

"Tenemos que trabajar muy duro para conseguir los tres puntos. El Granada es un equipo muy trabajador, que corre mucho y que se sacrifica mucho", resumió.