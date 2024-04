Marcelino, tras el empate del Villarreal en Bilbao: "Creo que hay que hacer más para expulsar a un jugador"

Orgulloso del esfuerzo de los suyos pero con la espina clavada de no haber disputado el partido completo once contra once. Marcelino valoró «positivamente» el punto logrado in extremis y se mostró contrariado con la actuación de Cuadra Fernández. «El segundo tiempo todo cambió. Creo que hay que hacer mucho más para dejar a un equipo con diez. Me enfadé bastante con esa decisión porque el árbitro debe potenciar el espectáculo y ser justo. Luego nos pitaron un penalti que me hubiera enfadado mucho que me lo pitaran», apuntó sobre la actuación arbitral.

Respecto al juego, el técnico del Villarreal ensalzó la puesta en escena de los suyos y la capacidad para resistir con 1-0 y diez jugadores. «Ha sido un gran partido. Creo que el primer tiempo estuvimos a un grandísimo nivel, tuvimos el penalti y otra muy clara también de Álex Baena. Nos faltó tener más precisión cerca del área pero fuimos sólidos ante un rival muy fuerte en su estadio», reflexionó.

Un guión que cambió tras la reanudación. El asturiano reconoció que sufrieron y ajustaron con la entrada de Pedraza, situando a Baena de mediocentro junto a Parejo. «Es cierto que sufr imos, pero tampoco tuvieron muchas, marcaron el 1-0 y nos lanzamos al ataque en busca del empate», resumió el técnico groguet.

Marcelino, en la previa. / VILLARREAL CF

Emocionado en su regreso

Emocionado y al borde de las lágrimas, Marcelino recordó su paso por el Athletic en duelo muy especial para ellos, tras la consecución de la Copa del Rey. «El destino hizo que coincidiera y dijimos: ‘en vez de mandarles un mensaje podré darles un abrazo’. Estuve año y medio y se lo merecían, sufrieron mucho y por fin lograron lo que merecían. Tengo que darles mi enhorabuena porque el fútbol ha sido justo con ellos», apuntó.

El objetivo europeo

Respecto al objetivo de lograr la séptima posición y acceder a la Conference League, Marcelino es consciente de la dificultad pero no tira la toalla: «El Valencia nos saca cinco puntos y le falta jugar un partido, lo tenemos difícil pero vamos a luchar. El equipo se ha rearmado y es una pena el partido ante el Atlético, pero hay que ser realistas de que está francamente complicado alcanzar la séptima plaza», dijo.

Satisfecho con la mejoría

A pesar de sumar solo un punto de los últimos seis en juego, el entrenador groguet está tremendamente orgulloso con el cambio de cara de una plantilla que ha recuperado su identidad: «Desde el choque ante Las Palmas hemos sido superiores en la mayoría de los encuentros. Concedemos poco y generamos bastante, teniendo un orden y así lo ratifican los resultados desde enero».. Marcelino se marchó de San Mamés con la sensación de que la expulsión de Comesaña cambió por completo el guión del duelo.