Estas fueron las palabras de Unai Emery en la previa del encuentro: «Nos falta culminar en las dos áreas». Y fue una frase que resumió a la perfección el partido de ayer. El Villarreal volvió a perdonar y a cometer un grave error en defensa que acabó costándole muy caro. Pese a ello, el técnico del Submarino se mostró orgulloso por el partido de los suyos, al tiempo que indignado por la actuación del VAR: «Estoy muy contento del trabajo y del planteamiento. Luego hay algo que no está en tus manos que ha tenido incidencia. Alguien tiene que explicarnos porque llevo tiempo aquí y no siento respeto al Villarreal. Merecemos una explicación. Si el árbitro no lo ve... ¿por qué no lo ve el VAR?. El segundo a Albiol también es penalti, pero se puede interpretar. El primero es que levanta la mano y le da. Es penalti claro. No entiendo por qué no se analizan».

El técnico vasco incidió en una acción que pudo cambiar el encuentro: «Yo creo en el VAR, pero a ver quién está en el VAR. Hoy (ayer para el lector) alguien le tiene que explicar al Villarreal por qué no es penalti (la mano de Piqué). La hemos visto todos en el videomarcador y la pelota iba a gol. El partido está muy marcado por esa jugada. Y creo que al Barça tampoco le gustará eso porque van a pensar que tiene más poder sobre algunas decisiones». Incluso bromeó: «Dejarme a mí que sea VAR. No lo he entendido».

En el momento que mejor estaba el Villarreal, llegó el mazazo del Barça y el entrenador del Submarino lamentó un nuevo fallo de los suyos: «Hemos hecho un gran partido, es verdad que el pase de Estupiñán se queda corto y lo han aprovechado. Cuando estaba más cerca el 2-1 hemos tenido un error y estos equipos te matan. Ahí se ha acabado el partido».

Un resultado que deja al conjunto de la Plana Baixa en zona media, pero Emery reconoció que estas derrotas «hacen daño» pero confía en llegar al objetivo en la Liga: «Estamos detrás, pero tenemos tiempo; creo que vamos a coger una buena dinámica. Hoy (por ayer) queríamos ganar para estar entre los diez primeros, necesitamos ganar dos, tres, cuatro partidos» para remontar el vuelo.

Emery volvió a sorprender al jugar sin un nueve puro, como sucedió ante el Manchester United en Liga de Campeones, y fue claro a la hora de defender su decisión: «Trigueros y Moi Gómez han hecho un partidazo y hemos utilizado a Yeremy y Danjuma como puntas. Hay que seguir trabajando con Boulaye Dia y Paco Alcácer, y que el equipo sea igual con ellos. Quiero ser exigente y tener la confianza de conseguirlo».

Por último, el entrenador del Villarreal destacó el gol de Samu Chukwueze y lo que puede aportar Gerard Moreno en su inminente vuelta tras recibir el alta: «Hemos encontrado un gol de Samu y son luces que necesitamos; cuando venga Gerard será un jugador importante. Es verdad que Gerard ha tenido dos lesiones y el año pasado nos dio muchos goles y asistencias, pero lo importante es que vuelva cuando esté bien».