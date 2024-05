La crónica | El Villarreal B certifica el descenso a Primera Federación tras perder ante el Valladolid (3-2)

Colorín colorado, la etapa del Villarreal B en Segunda División ha acabado este domingo. Sí, a falta de una jornada para el final del campeonato acaba la agonía de las últimas semanas en el filial amarillo que como el que no quiere la cosa se complicó en la segunda vuelta del campeonato y, a raíz de la lesión del centrocampista Alberto del Moral, este equipo no ha vuelto a ser el mismo. Parecía que no iba a llegar este momento, pero sí. Ha habido muchas circunstancias que han conducido a esta joven escuadra al descenso a Primera Federación. Eso sí, se ha jugado muy bien al fútbol, pero faltó experiencia, agresividad y centímetros.

Rodri Alonso, en un lance del partido de este domingo en el José Zorrilla. / laliga

Le costó 3.675 días regresar al fútbol profesional. Y lo hizo en Balaídos ganando la final al Nàstic con dos goles de Nicola Jackson. Se mantuvo el bloque la pasada temporada y se logró la permanencia, y se renovó casi al completo para el presente y nefasto curso liguero 2023/24, y se perdió consistencia y se ganó vulnerabilidad. No se reforzó bien a la escuadra de Miguel Álvarez en el mercado de invierno y. 731 días después de subir a Segunda, el Villarreal B regresa a la Primera Federación.

Planes de futuro

Se volverá a hacer un proyecto nuevo. El equipo regresará, teóricamente, a jugar en el Mini Estadi. Y si se quiere recuperar el fútbol profesional para que no haya tanda distancia de categorías entre la primera plantilla y su filial, pues se tendrá que armar un proyecto ambicioso para pelear en una complicada Primera Federación donde aún quedan muy buenos equipos que tienen un gran potencial para salir del pozo de esta tercera categoría del fútbol español.

El defensa central Stefan Lekovic firmó el momentáneo 1-1 frente al Real Valladolid. / laliga

Lastrado por las bajas

Si algo ha empujado al Villarreal B al descenso ha sido, sin ningún género de dudas, la enorme cantidad de bajas por lesión, en especial durante toda la segunda vuelta, y en especial en el tramo más decisivo donde los equipos se jugaban la permanencia por abajo y el ascenso por arriba. No poder contar con Alberto del Moral, Carlo Adriano, Pablo Iñiguez, Carlos Romero, Hugo Novoa o Álex Forés ha sido muy decisivo para un plantel joven como el del filial amarillo. Estas últimas jornadas se afrontó con más de una decena de bajas. Eso lo dice todo.

Un final de infarto

Qué decir del partido, pues que el Villarreal B estuvo 60 minutos plantándole cara al Real Valladolid. Es cierto que los pucelanos dominaron más, pero no sufrieron los hombres de Miguel Álvarez, pero los pucelanos no pudieron plasmar su superioridad hasta la hora de partido cuando Raúl Moro, de tiro ajustado al palo derecho, envió el cuero al fondo de las mallas.

Con el conjunto vallisoletano sesteando con el 1-0 y con el animoso filial amarillo llegando al área local, el central Stefan Lekovic, a trancas y barrancas, remató al fondo de las mallas un balón suelto, para poner el 1-1. Y tras el robo de un balón, Dani Tasende puso el 1-2 para poner patas arriba Zorrilla porque a los vallisoletanos se le escapaba el ascenso. Pero lo que son las cosas, dos goles en el descuento le dieron el ascenso al Valladolid. En el minuto 99 Tiago casi lo impide con un tiro al palo.

