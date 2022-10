Sin miedo a equivocarnos podemos asegurar que usted, lector, habrá entrado en alguna ocasión en Wikipedia. El conocido portal web cuenta solo en su versión en español casi con dos millones de artículos que son visitados cada día por unos 31 millones de personas. Las estadísticas asustan, pero ¿quién se esconde detrás de la enciclopedia digital más conocida? Entre otros, Santiago Navarro Sanz, un vila-realense de 40 años que ejerce como profesor de Geografía e Historia en el IES Francesc Tárrega.

¿Qué hay que hacer para ser uno de los bibliotecarios, como se les llama a los administradores de esta plataforma? Santiago, que ostenta dicho cargo, lo explica de la siguiente forma: “Somos usuarios que tienen la confianza de la comunidad que edita y contamos con una serie de permisos especiales para bloquear usuarios, borrar spam, restaurar artículos o proteger los que estén siendo vandalizados”, destaca el protagonista. “Si lo pudiera hacer todo el mundo sería un problema. Editores hay muchos, cualquier con conexión a internet, pero bibliotecarios en Wikipedia en español somos 62 en todos los países de habla hispana”, añade.

Para saber cómo se introdujo este vila-realense en una de las webs más visitadas del mundo hay que retrotraerse a La batalla de Kinsale: “Es un episodio bastante desconocido, pero en 2006 escribí una entrada en un blog sobre el mismo y pensé que estaría bien compartirlo en Wikipedia. Fue mi primer artículo en la plataforma”. Reconoce Santiago que es “impagable la cantidad de horas dedicadas” a la web desde entonces: “Hay semanas que estaba hasta 25 horas, pero me lo tomo como un voluntariado cultural”. Su motivación, afirma, es la de “aprender cosas y esta es una buena forma de hacerlo. Además los artículos están vivos, se van actualizando y completando”. Admite que “hay entradas en las que se puede dedicar meses y otras con un par de horas escribiendo unos párrafos sobre una iglesia de un pueblo, por ejemplo, están hechas. Son todas igual de válidas”.

Toda una institución en la web

El papel de Santiago Navarro Sanz en el proyecto se fue afianzando hasta llegar a ser presidente de Wikimedia España durante seis años, hasta que en 2021 pasó a ser vocal, cargo que ostenta en la actualidad. “Es una entidad que se creó para fomentar el conocimiento libre y que pese a no estar ligada directamente a Wikipedia sí se apoyan mutuamente”, reconoce.

Sobre Wikipedia, este profesor de instituto destaca que “es un proyecto totalmente independiente, sin empresas ni gobiernos detrás”, por lo que figuras como la suya es fundamental para el correcto funcionamiento: “Cada editor puede entrar a crear o modificar artículos, pero unos pocos usuarios tenemos más permisos porque hay veces que surgen problemas. Nadie manda sobre nadie y todo se decide por consenso. Cada voto vale lo mismo, pero sí es verdad que si un usuario se gana el respeto de la comunidad su voz es escuchada y tendrá más peso. Es una especie de meritocracia”.

Si está pensando que una web del éxito de Wikipedia pagará importantes emolumentos a sus colaboradores no puede estar más equivocado. “Aquí no debería cobrar nadie. Si se detecta que alguien ha cobrado por redactar algún artículo este será borrado y el usuario expulsado porque no está permitido”, subraya Santiago, que no oculta la picaresca que puede existir: “Hay gente o empresas que pagan para que esté su artículo, pero no está permitido. Recuerdo un político catalán que pagó a una agencia para que borraran de su entrada que había sido condenado por corrupción, pero es que realmente había sido condenado por corrupción, así que poco tenía que hacer al respecto”. Al respecto señala el vila-realense que algunos artículos “están bloqueados porque hay conflictos y la gente entra a insultar. Por ejemplo el artículo de la invasión de Rusia a Ucrania o el del presidente de México López Obrador”.

Con estos mimbres queda claro que ser uno de los 62 bibliotecarios de Wikipedia en español “es una responsabilidad” para Santiago: “Algunos ‘influencers’ difunden arte o ciencia; nosotros hacemos lo mismo, pero de forma anónima, sabiendo que nadie te lo va a reconocer o pagar, pero por ejemplo cuando veo que algunos alumnos consultan algún artículo mío es un orgullo aunque no sepan que es mío”. Para escribir o editar en Wikipedia es necesario “acudir a fuentes originales y referenciarlas para que la entrada tenga valor. Es clave la verificabilidad”. Todo, para que la enciclopedia digital tenga los mínimos errores posibles, pues “la gente no consciente del impacto que tiene”.