El Sindicato Médico denuncia la escasez de anestesistas en el Hospital General de Castelló. Según explica el presidente de este colectivo CESM Comunitat Valenciana Alejandro Calvente, califica de «grave la situación».

«Ahora en el General hay seis menos de los que debería haber, de una plantilla de treinta. Además, el déficit se va a incrementar hasta ocho», señala Calvente.

Endoscopias sin anestesista

La situación provoca que algunos trabajos propios del anestesista que los está haciendo otros especialistas o categorías, con determinada supervisión. Un ejemplo son exploraciones como determinadas técnicas endoscópicas, debido a la falta de este personal.

Listas de espera quirúrgicas

Calvente explica que durante la pandemia estos profesionales se pusieron a trabajar codo con codo con los intensivistas y asumieron ese papel dado que las UCI estaban desbordadas. La incidencia de la pandemia fue mejorando, pero no sucedió lo mismo con las listas de espera, que fueron engordando, sobre todo las quirúrgicas, lo que implicó un sobreesfuerzo en este colectivo.

«Los residentes que acaban no se quieren quedar y hay gente que estaba se ha marchado a otros hospitales, lejanos o cercanos, y no se consigue atraer gente y vacantes que no se cubren».

Condiciones laborales

A juicio de Calvente, «la única opción es mejorar las condiciones laborales aquí», señala, en referencia a estabilidad, consideración, descansos razonables..».

Problema generalizado

La falta de anestesistas afecta a todo el sistema nacional de salud. De hecho, la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ya alertaba este domingo de la falta de personal, lejos de los 30 por cada cien mil habitantes fijados por la UE para 2030.

Fuga de cerebros

No obstante, Calvente lo relaciona también con las condiciones laborales de nuestro sistema sanitario, que está provocando una fuga de cerebros a otros países de Europa.

«Vivimos en un mundo globalizado y un médico especialista español está super cotizado en Europa y en el mundo occidental, porque hay una carencia y una garantía de nivel homogéneo», señala Calvente. «La gente se va porque le ofrecen condiciones laborales mucho mejores en cuanto a estabilidad --un contrato de 3 años no es lo mismo que uno de seis meses o acumulo de tareas o baja maternal--», indica. Otro es el salario, «porque te pagan mucho más en otros sitios que aquí», refleja.