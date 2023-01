La sala Varadero del Grau ha acogido una mesa de debate con representantes de UBE, Iberdrola y bp que, en el marco de la XIII Jornada Empresarial PortCastelló-Mediterráneo, ha analizado los nuevos retos energéticos que afronta la industria. El compromiso de las empresas, el riesgo de perder competitividad y la necesidad de agilizar los trámites han sido algunos de los temas tratados.

UBE Corporation Europe

Bruno de Bièvre, presidente de UBE Corporation Europe, ha apuntado que desde UBE llevan más de 25 años emprendiendo esa transformación. Uno de los puntos prioritarios es "incrementar la eficiencia energética", un aspecto donde la inversión y las mejoras son "continuas". El objetivo es consumir un 75% menos de energía en el 2050.

Para ello, ha explicado De Bièvre, además del apoyo de los accionistas, será necesario "agilizar los trámites". "No puede ser que necesitamos tanto tiempo para conseguir autorizaciones", ha indicado el presidente de UBE en Europa, que ha cifrado en "casi dos años" algunas de las esperas actuales.

También ha indicado retos e inversiones en materia de electrificación, ha señalado el papel del hidrógeno en este proceso y la necesaria colaboración de las administraciones públicas para ser competitivos durante esta transición, también en lo referente a materias primas como el amoniaco o el metano verdes.

De Bièvre ha valorado "todo lo que se ha avanzado" en los últimos años, pero ha recordado que "el factor tiempo es muy importante", y que no solo basta con transformarse sino que hay que hacerlo "a mucha velocidad". Todo ello, en un contexto en el que "ha caído la demanda" porque "no podemos competir con productos chinos o rusos" que están sujetos a otras normas. "Hay que tener reglas de juego en Europa y en el mundo y con la situación actual no es posible. Hay que ver cómo salimos de este paso", ha advertido.

Iberdrola

Luis Buil, director Global Smart Solutions de Iberdrola, ha explicado a grandes rasgos la hoja de ruta que sigue la compañía "desde hace 25 años" en cuanto a las energías renovables, redes inteligentes y almacenamiento.

Buil ha indicado los dos grandes ejes en los que se trabaja para electrificar la demanda. Por un lado, la electrificación del transporte y, por otro, la electrificación del calor. En este último caso, tanto por el consumo doméstico en el hogar, como en los procesos industriales. En este sentido, ha remarcado la "oportunidad como país" que supone el hidrógeno verde, donde ha señalado la alianza de Iberdrola y bp y ha sentenciado que "Castellón es clave". "Es un desafío grande pero hay que aprovechar el apoyo de los fondos europeos", ha dicho Buil, que también ha comentado la necesidad de abundar en la colaboración público-privada.

"La industria es el principal protagonista de la transición ecológica", ha aseverado el representante de Iberdrola. "La sostenibilidad está en el diseño de la estrategia de las empresas, ese es el gran cambio", ha añadido. Buil ha puesto ejemplos en esa línea como los cambios en el proceso productivo de Porcelanosa, en el diseño de infraestructuras de puerto de Castellón o en el impacto múltiple de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, donde Iberdrola es socio estratégico.

Por último, Buil ha reivindicado el papel de Iberdrola para ayudar a las empresas en esos cambios en los procesos industriales.

bp

En la mesa también ha participado Estrella Jara, directora de Comunicación y Asuntos Internacionales de bp. "En bp llevamos ya tiempo trabajando en esta transición y somos una compañía en pleno proceso de transformación". Jara ha detallado algunos objetivos a medio y largo plazo de bp: aspira a la neutralidad climática en 2050 y a reducir un 40% la producción de petróleo y gas en el 2030. "Estamos alineados con la estrategia de España y en contribuir a la descarbonización del país".

En el caso de la refinería, el proceso de transformación hacia la descarbonización es variado, y potencia aspectos como los biocombustibles, las renovables, el hidrógeno verde y la electrificación de la movilidad. Jara ha comentado algunos acuerdos con Iberdrola: uno de ellos prevé la instalación de 11.000 puntos de recarga en la península hasta 2030.

Jara también ha advertido que el proceso "va a tener un impacto en la industria difícil de calibrar". "Se necesita acelerar todo el proceso de descarbonización y tenemos que colaborar con los gobiernos para desarrollar políticas que permitan acceder a energías limpias y seguras" sin perder competitividad.

Para acelerar ese proceso, la representante de bp ha señalado cuatro palancas: la innovación tecnológica, la certidumbre de los inversores (consenso político y social al respecto), tener en cuenta a industrias emisoras que están invirtiendo en ese cambio y el acceso a la financiación (fondos europeos).