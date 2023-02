El Bigotes ratifica que su amistad con Camps le facilitó contratos

El director de Orange Market, la sucursal valenciana de la Gürtel, Álvaro Pérez, antes conocido por el sobrenombre de «El Bigotes», confirmó este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo juzga su estrecha amistad con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, de quien logró trato de favor en determinados concursos, dijo, para organizar actos de la Generalitat. Tiempo atrás ambos eran «amiguitos del alma» y se intercambiaban cariñosos mensajes navideños. «Te quiero un huevo», asegura Camps a Pérez en un icónico audio que se volvió ayer a escuchar en la sala de la Audiencia Nacional, donde se retomó el juicio.

«Mucha gente en València sabia mi relación con el señor Camps. Yo le pedí a Camps que me ayudara y yo le ayudaba», declaró en respuesta a la Fiscal Anticorrupción del juicio por la pieza de los contratos menores de la Generalitat con la trama Gürtel que se celebra en la Audiencia Nacional desde el 23 de enero y que se retomó ayer.

El juicio debe determinar si la Generalitat adjudicó a siete empresas de Francisco Correa entre 2004 y 2009 un total de 1,8 millones en contratos menores -inferiores a 12.000 euros- desde cuatro conselleries y cinco empresas públicas de la Generalitat.

Álvaro Pérez sólo quiso responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de su abogado. Explicó que pasó de trabajar para el PP de Madrid al de València al pasar un mal momento con la dirección nacional recién asumida por Mariano Rajoy al sustituir a José María Aznar. «Coincidí en un hotel de Madrid con Camps y me propuso que me fuera a Valencia a trabajar. Era finales de 2003. Me dijo: ‘Vente a Valencia. Vas a hacer todos los actos del partido’», en referencia al Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV)».

El yerno de Aznar les presentó

A partir de ese momento, Álvaro Pérez, a través de Orange Market, asegura que hizo «la mayor de los eventos de Camps en su campaña. [Eduardo] Zaplana dejó dos personas de su confianza [cuando se fue de ministro]: Pedro García y Juanma Cabot, que llevaron la campaña de Camps a presidente de la Generalitat. Los dos eran amigos míos. A Camps lo conocía porque me lo había presentado Alejandro Agag (yerno de José María Aznar)».

Para afianzar ante el tribunal la estrecha relación que existía entre Camps y «El Bigotes», la Fiscal Anticorrupción combinó en su interrogatorio la audición de vídeos y grabaciones incorporados a la causa. Entre ellos el de la boda de Álvaro Pérez, en la que este llega a asegurar que Camps «no falla jamás como amigo» aunque él defendía que «siempre le he dado cosas buenas».

Ante la evidente familiaridad que desprenden estas grabaciones, Álvaro Pérez aseguró a a la Fiscal Anticorrupción: «Sería obsceno negar lo evidente. Llevo seis años en la cárcel. Más catorce de la causa. Yo no he visto a nadie decir no sé de qué hablas, no te conozco de nada», aseguró referencia a su amistad con Camps. Que se extendía a la familia más directa del expresidente del Consell, a través de comidas y regalos navideños.

Una ayuda mutua

A partir de ahí la Fiscalía Anticorrupción intentó afianzar su tesis de que esta estrecha amistad se tradujo en un presunto trato de favor a las empresas de Francisco Correa. «El acuerdo se extendió a las administraciones. Yo le pedí a Camps que me ayudara y yo le ayudaba», confirmó Álvaro Pérez.

«Era mucha gente la que lo sabía. -añadió Pérez- Entiendo que la gente declare porque no quieran verse involucrados. Yo entiendo que se quiera negar lo innegable. Pero mucha gente en València sabía mi relación con el señor Camps». De esta manera, el exdirector de Orange Market confirmó que esta estrecha relación con el entonces presidente de la Generalitat hizo que las empresas de Correa lograran información privilegiada antes de que les adjudicaran el pabellón de grandes eventos de Fitur 2009, el único que no ha prescrito y por el que se acusa a Camps.

Y en el que se vivió la situación rocambolesca de que «ni Presidencia de la Generalitat ni Turismo tenían dinero para pagarlo». Se ideó que cada empresa pública hizo una quita para abonarlo, pero nunca se llegó a pagar porque estalló la operación Gürtel el 6 de febrero de 2009.

Del resto de contratos menores, Álvaro Pérez confirmó que le llegaban «tras hablar con Camps, para que Alicia de Miguel, que era fiel a Zaplana, me diera trabajo», o también en las conselleries de Educación, Sanidad («a través de Vicente Rambla»), Territorio o de la Volvo Ocean Race.

Al finalizar la vista, Camps volvió a negar su amistad con Álvaro Pérez. «Todo esto es un montaje espectacular que no hay por donde coger». Durante la vista, el presidente del tribunal tuvo que amonestarlo. «Señor Camps. Guarde silencio y respeto a la sala».