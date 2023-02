El impacto de la guerra de Ucrania: las empresas de Castellón pierden 85 millones

La madrugada del 24 de febrero del 2022, Vladimir Putin invadía Ucrania y desencadenaba la mayor sacudida en décadas del tablero geopolítico internacional, además del mayo éxodo de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A 3.500 kilómetros de Kiev, en Castellón, decenas de empresas se echaban a temblar. Todas daban por sentado que el impacto del conflicto no sería menor y que la afección sería generalizada. No se equivocaron. Un año después no ha habido nadie que haya escapado de los efectos de la guerra. La electricidad cuatro veces más cara, la inflación en niveles de récord y el precio de las materias primas disparado.

La tormenta que desató la guerra ha acabado mojando a las estructuras de todas las empresas (y también de los hogares), pero su impacto ha sido todavía más fuerte para las casi 300 compañías de Castellón que hasta eso momento mantenían relaciones comerciales con Rusia y Ucrania. ¿La consecuencia? Un roto de 85,3 millones de euros en exportaciones. Hasta que estalló la guerra Rusia ocupara el puesto número 14 en el ranking de países destinatarios de los productos made in Castellón. En 2021 de las empresas de la provincia salieron hacia este país mercancías por valor de 139,6 millones de euros, según datos del Instituto Español de Comercio Exterior (Icex)). En 2022, en cambio, la cifra ascendió a tan solo 72,5 millones. O lo que es lo mismo: en un año se han esfumado 67,1 millones y Rusia ha pasado a ocupar la posición número 32. Además, el número de firmas exportadoras ha pasado de 289 a 183. Las principales damnificadas por el batacazo de las exportaciones al país que preside Putin han sido las empresas azulejeras. En un año la industria de pavimentos y revestimientos ha dejado de facturar 42,6 millones (una caída del 61%), mientras que en el caso de las fritas y esmaltes el golpe ha sido de casi 16 millones. 18 menos menos en Ucrania Si en un año los envíos desde Castellón a Rusia han caído en algo más de 67 millones de euros, en el caso de Ucrania las pérdidas ascienden a 18,2 millones. Antes de que fuera invadido por Putin, este país ocupaba el puesto número 44 en la lista de envíos de los productos de Castellón y las empresas de la provincia facturaban unos 35,5 millones de euros al año. Durante el ejercicio pasado, en cambio, el valor de lo exportado se redujo a poco más de 17 millones, lo que supone un descenso del 56,2%. Y, de nuevo, es la industria azulejera la mayor daminificada, dado que las exportaciones al estado que preside Volodímir Zelenski han caído un 51%, mientras que en el caso de las fritas y los esmaltes el retroceso roza el 70%. El azulejo es el sector en el que más ha impactado el conflicto y, además, lo ha hecho por partida doble. La guerra ha acelerado la subida de los precios de la energía, asfixiando a una industria que depende directamente del gas. Las importaciones de arcilla ucraniana se hunden un 72% Hasta que estalló el conflicto Ucrania suministraba arcilla a Castellón por valor de más de 110 millones de euros anuales. El inicio de la guerra cortó de raíz los envíos y el 2022 se cerró con unas exportaciones de poco más de 35 millones. Y con Rusia ha sucedido exactamente lo mismo. Al país que preside Putin Castellón compraba fundamentalmente combustibles y lubricantes. De hecho, en 2021 de esa zona llegaron a Castellón derivados del petróleo por 286 millones de euros, una cifra que el año pasado se redujo a 135 millones, es decir, casi un 53% menos.