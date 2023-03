Cuatro personas con Síndrome de Down de Castellón han querido dar testimonio sobre su día a día a Mediterráneo en el Día Internacional. Salva Moliner Monedero trabaja en el Corte Inglés de Castelló, mientras que Sergio Serra lo hace en el Hospital Provincial. Por su parte, Javier Nomdedéu desempeña el puesto de ordenanza en Diputación. Vicent Gomis Melchor es portavoz de la Fundación Síndrome de Down y en breve hará prácticas formativas en una empresa de Nules.

Corte Inglés

Salva Moliner Monedero tiene 30 años, reside en Onda y trabaja en el Corte Inglés de Castelló. «Soy auxiliar de caja en el supermercado», señala. Empezó «el 18 de julio de hará cinco años». «La experiencia es muy buena. Con mis compañeros muy bien, me tratan bien», añade. «Los clientes son muy amables», añade. Su actividad laboral consiste en subir carros, bajar la compra a los clientes y hacer envíos». Anima a las empresas a no tener miedo en depositar su confianza en contratar a un trabajador con Síndrome de Down o discapacidad, defendiendo que están capacitados para realizar trabajos como cualquier otra persona. «Tener un trabajo a mí me supone ser más autónomo y tener mi propio dinero», incide.

Salva acude a su trabajo «en autobús desde Onda». Los lunes, jueves y viernes hace ida y vuelta en bus y los sábados la vuelta la realiza con coche particular.

Tiene palabras de agradecimiento a la labor que realiza la Fundación, «que está haciendo todo lo posible para que las personas con Síndrome de Down y con discapacidad intelectual tengan un trabajo. Animo a que se apunten a la fundación como socios o como voluntarios para ayudar», añadió.

Hospital Provincial

Sergio Serra, de 39 años, trabaja en el Hospital Provincial de Castelló como auxiliar administrativo. «Llevo 19 años trabajando», refleja. Las labores que entraña su puesto van desde escanear, manejo del ordenador, repartir papeles...», comenta, para añadir que le parece un trabajo variado y muy bonito. La relación con los compañeros del centro sanitario es muy buena, destacando el «respeto».

Sobre las cualidades que posee y que cree que pueden sumar en su labor en el Hospital figuran que es «amable, simpático, buena gente». Señala que tiene es muy extrovertido. Con motivo de «nuestro día mundial del Síndrome de Down» quiso destacar que «todas las personas son iguales».

Serra animó a las empresas a contratar trabajadores con Síndrome de Down así como con otra discapacidad intelectual, pues en la Fundación Síndrome de Down les preparan para acceder al mercado laboral y realizan cursos.

Resalta que tener este trabajo le ha proporcionado independencia, autonomía y también poder disponer de su propio dinero». De ahí la importancia de dar una oportunidad.

Él asiste a estas instalaciones desde el año 1999. «Voy a logopeda, hago todo tipo de cursos, formación para el empleo, continuo», añade.

Prácticas

Vicent Gomis Melchor, de 22 años, está muy ilusionado pues el próximo 20 de abril empezará a realizar sus prácticas en la empresa Huhtamaki de Nules. En estos momentos está realizando un programa formativo de cualificación básica de auxiliar administrativo en Síndrome de Down de Castelló.

Según señala, tiene muchas ganas porque «personalmente, es la función que tengo que desempeñar para ser más autónomo, responsable».

«Tengo mucha iniciativa», manifiesta. «Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a hacer prácticas y pueden hacer un muy buen papel», añade.

«En el curso he aprendido el manejo de las nuevas tecnologías, el buen uso de las redes sociales, de las aplicaciones como Whatsapp o Instagram y en la relación de compañerismo», señalando que ha mejorado mucho.

Portavoz

Además, representa a la fundación portavoz con el técnico de formación y empleo Javier Julve. «Me gusta mucho la labor que hago», manifiesta. También ha ejercido de azafato en distintos eventos sociales. Sobre sus cualidades personales, señala «Nunca digo que no a nada, soy muy abierto a todo".

Ordenanza en Diputación

Llevo trabajando en Diputación 23 años». Quien habla es Javier Nomdedéu, que desempeña sus tareas en el área de Presidencia en el ayuntamiento de ayuntamientos en donde ocupa el puesto de ordenanza. «Hago fotocopias, escaneo, reparto material de oficina... cosas así!, explica, sobre su cometido diario en el Palacio de Las Aulas. «Se me da todo bien», relata, sobre su trabajo.

Javier señala que la relación con sus compañeros de trabajo es «muy buena, me llevo muy bien con ellos». Estoy muy contento de la faena que hago y se portan muy bien conmigo», añade Nomdedéu.

Aunque es de Almenara, él vive en Castelló. Sobre los rasgos más destacados de su personalidad, señala que es «extrovertido; me gusta relacionarme con toda la gente».

Aficiones

Por las tardes, «voy a la piscina, a bailar, a la psicóloga...». También acude a la Fundación Síndrome de Down, donde asiste a un curso de lectura fácil, así como a clases de estimulación cognitiva».

Rompe una lanza en favor de las personas con Síndrome de Down en el día internacional: «Nosotros somos personas normales como los demás; todos somos capaces para tener un oficio» , evidencia este trabajador de Diputación.