La Asociación Síndrome de Down de Castelló ha lanzado la campaña #NoSomosUnEstereotipo, somos mucho más para conmemorar el día mundial, que se celebra este martes a partir de las 11.00 horas en la Plaza Pescadería de Castelló y en el centro comercial Salera.

El presidente de la entidad, Alberto Mateu, ha señalado este lunes que el objetivo de este día es reivindicar y hacer visible a nuestros chicos y chicas a toda la sociedad y que cambie la idea que tiene la gente sobre las personas con síndrome de down y otras discapacidades.

Apoyo económico

Mateu señala que las principales necesidades que presenta la entidad son económicas. "Cuanto mayor apoyo recibamos por parte de los organismos oficiales, mucho más podremos ampliar la oferta y mejores servicios podemos dar", resume. La asociación se nutre con las cuotas de los socios, con lo que van cobrando de los servicios que prestan, la venta de lotería, calendario solidario, etc o el apoyo de las empresas. "Pero necesitamos un apoyo económico y constante, no solo para esta asociación, sino para todas las de la provincia", ejemplificó. Refirió que hay cierto retraso en el pago de las ayudas a la fundación. "Aunque es cierto que ha cambiado la forma de trabajar; este año se ha establecido un convenio a cuatro años y yo creo que ha sido debido al impás. Están dando soluciones; nos dijeron que pidiéramos anticipos al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y de esa forma hemos ido trabajando. "En nuestro caso, seguimos trabajando bien aunque se debería trabajar más puntualmente porque cuando uno firma un convenio de este tipo, tiene unas obligaciones. Estamos haciendo un trabajo que no cubre los organismos oficiales, ellos deberían tener una correspondencia y pagar en tiempo y forma", resaltó.

Necesidades

En cuanto a las principales necesidades de las personas con síndrome de down. Por un lado, habla de un déficit a nivel educativo, "la etapa escolar una vez pasan a Secundaria hay un déficit de oferta escolar, debería haber una gama más amplia, aunque hay chicos y chicas que no necesitan un apoyo especial". También reivindicó a nivel laboral. "Si el resto de personas ya tienen dificultades, ellos tienen más añadidas, con lo que les cuesta más encontrar trabajo, de ahí la campaña frente a los estereotipos, pues hay muchas empresas que no lo tienen suficientemente normalizado como para tener un chico o chica con discapacidad", refleja.

A ello hay que sumar la atención al envejecimiento un reto que está aflorando ante el incremento de la esperanza de vida, que en los últimos años ha pasado de 40 a 60 años, con lo que se plantean nuevas necesidades que atender.

Servicios

Síndrome de Down atiende a 111 personas con síndrome de down, lo que supone una tercera parte de todos sus socios. Dispone de un centro de atención temprana para menores de 0 a 6 años concertado con la Conselleria de Políticas Inclusivas. También un área de atención psicoeducativa para personas de 6 años en adelante. Asimismo, cuenta con programas de formación con 32 alumnos, cinco con down. En estos momentos ofrecen un programa de cualificación básica para el perfil de auxiliar administrativo, otro de transición a la vida autónoma. Además, próximamente iniciaran un curso de atención en sala en el Centro de Turismo.

También cuentan con un centro ocupacional para mayores de 16 años, con 40 plazas; otro de día, con 20 plazas, para los adultos con mayores necesidades. Además, hay más de medio centenar de personas trabajando. Por último disponen de un programa de ocio y tiempo libre.