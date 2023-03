10.100 trabajadores de Castellón con un sueldo superior a 54.000 euros cotizarán más

Casi el 40% de los 247.000 afiliados a la Seguridad Social con los que cuenta Castellón tienen entre 45 y 64 años. Son los llamados baby boomers, una generación nacida entre 1957 y 1977 y que empezará a jubilarse a partir de este mismo año. Y para tapar el agujero en las cuentas públicas que dejará la generación más numerosa de la historia (casi 10 millones de trabajadores en España), el Gobierno aprobó la semana pasada la segunda parte de la reforma de las pensiones que afecta directamente a quienes en la provincia perciben más de 54.000 euros anuales. Todos van a tener que aportar más, aunque el coste lo van a asumir las empresas.

El departamento que dirige José Luis Escrivá ha bautizado la iniciativa con el nombre de cuota de solidaridad. De lo que se trata es de que aporten más los que más ganan y, con ese dinero extra, hacer frente al déficit creciente del sistema público de pensiones. Esa cuota se aplicará solo a la parte del salario que no cotice (a la que queda por encima de la base máxima de cada año, fijada en 2023 en 53. 946 euros al año) y será de un 1% a partir del 2025. Además, aumentará un 0,25% cada año hasta 2045, cuando será del 6%.

En Castellón, y según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, la cuota de solidaridad afectará a 10.134 profesionales. Todos reciben un salario bruto que supera los 54.000 euros al año (más de 3.800 euros mensuales por 14 pagas). De esos 10.000 trabajadores, cerca del 60% perciben más de 79.300 euros anuales.

Sin carácter contributivo

Quienes cobran más cotizarán cada vez más y desde el Ministerio de la Seguridad Social aclaran que la cuota no tiene un carácter contributivo, es decir, no implica que haya un derecho a contraprestación a mayores a la hora de cobrar la pensión. O dicho de una manera más clara: todos estos trabajadores, la mayoría cargos de rango intermedio y directivos de empresas, no van a percibir una pensión más alta cuando se retiren por mucho que ahora aporten más.

La cuota de estos profesionales con salarios altos la van a tener que abonar las empresas, que tendrán que desembolsar una cantidad más o menos alta en función del salario de sus trabajadores. Dos ejemplos: en el caso de un trabajador con un sueldo de 70.000 euros anuales (supera en 16.000 el tope máximo de cotización que ahora está en 54.0000 euros), la compañía tendrá que pagar 160 euros en 2025 y 960 dentro de 22 años. Para un profesional que perciba 100.000 euros, la cuota dentro de dos años será de 460 euros y de casi 2.800 euros en el 2045.

Bases máximas al alza

Esta mayor presión sobre los salarios más altos se añade a la subida de las propias bases máximas de cotización (a tenor de 1,2 puntos cada año además de lo que suba la inflación) y a la cotización generalizada entre todos los trabajadores, tengan el sueldo que tengan, que representa el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este último también va aumentar y si para un sueldo de 2.000 euros representa hoy 10 euros menos en el bolsillo cada mes, a partir de 2029 la cuota subirá a 20 euros más al mes. Con dicha cotización, el Gobierno prevé acumular 120.000 millones de euros en la hucha de las pensiones en 2040.

Las rentas altas y las empresas tendrán que aportar más (ahí radica el rechazo de la patronal CEOE a la reforma aprobada por el Gobierno), y otra gran novedad es que las pensiones mínimas aumentarán. Y eso afectará en Castellón a los 19.596 jubilados. El acuerdo incluye una subida de las pensiones mínimas que en el 2027 tendrán que elevarse hasta el equivalente a 14.300 euros, es decir, 1.020 euros brutos en 12 pagas. En la actualidad, la cuantía es de 966 euros brutos para los jubilados mayores de 65 años si tienen cónyuge a su cargo y de 783 euros mensuales sin cónyuge.