La lista de espera del especialista va a más y afecta a 44.000 castellonenses

La lista de espera que arrastra la sanidad, tanto en atención primaria como en hospitalaria, y que se ha visto agravada durante la pandemia, es uno de los principales problemas asistenciales que presenta el sistema público. Actualmente, la demora para ser visitado por el médico de familia puede oscilar de media entre una semana y 15 días, mientras que la quirúrgica está en 76 días en el Hospital General, la Plana y el Comarcal de Vinaròs, tras un recorte histórico. Pero pocos datos se tienen de las consultas de especialidades, dado que la Conselleria de Sanitat no ofrece información detallada sobre estos retrasos.

Por tanto, alguien que espera ser llamado por el dermatólogo o el traumatólogo desconoce cuándo será citado. Para saber la lista de espera aproximada en las consultas externas hay que atender a los datos que semestralmente publica el Ministerio de Sanidad por comunidades autónomas a este respecto. Se trata de registros facilitados por el departamento de Miguel Mínguez, por lo que son la aproximación más veraz a la hora de hacer una radiografía de este nivel asistencial.

Así, según las estadísticas publicadas estos días por el Ministerio, la cifra de pacientes a la espera de una primera consulta con un médico especialista no para de crecer en la provincia de Castellón afectando a cerca de 44.000 castellonenses al cierre del pasado ejercicio, 4.000 más que en junio del 2022. Una tendencia ascendente que parece no tener freno, teniendo en cuenta que antes del estallido de la pandemia había 25.137 castellonenses en espera, es decir, casi la mitad que ahora.

Comunitat

Así, en la Comunitat, hay ahora 374.637 afectados por estos retrasos, lo que supone 77,10 pacientes por cada 1.000 habitantes, frente al 44,10 de hace tres años. Esta tasa sitúa a la Comunitat como la séptima autonomía con más número de pacientes pendientes de una primera consulta con el especialista. Regiones como Cataluña y Madrid tienen un mejor registro en este sentido, mientras que Andalucía, Extremadura o Cantabria arrastran un porcentaje mayor que la región valenciana.

Las especialidades que cuentan con mayor número de pacientes a la espera de consulta son Oftalmología, Traumatología, Dermatología, Urología o Cardiología. Se trata de los departamentos asistenciales que normalmente también acumulan más retraso a la hora de programar una intervención quirúrgica.

Casi tres meses de espera

De igual modo, otro registro que resulta preocupante es el incremento de la demora media que, en seis meses, pasa de 69 días a 87, mientras que antes de la crisis sanitaria del coronavirus este indicador se situaba en 51, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad.

Para que los pacientes tengan acceso a consultar cuándo aproximadamente serán llamados por el especialista, después de haber sido derivados por su médico de familia o por un facultativo del servicio de urgencias, el Síndic de Greuges ha instado al departamento de Miguel Mínguez a poner en marcha los mecanismos necesarios para ello, habilitando las herramientas que se requieran como ya sucede con la lista de espera quirúrgica que el ciudadano puede consultar a través de la página web de Sanitat solo introduciendo el número SIP.

Testimonio

El Hospital de la Plana se quedó sin consulta de reumatología por falta de especialistas lo que abocó a la Conselleria de Sanitat a derivar algunos días a profesionales del Hospital General para cubrir algunas consultas, mientras que otras fueron remitidas a traumatología. Esta es un de las especialidades que más problemas de escasez de facultativos arrastra desde hace años y que ahora se han visto agravados. Una de las afectadas es una vecina de Nules, la cual fue derivada por su médico de familia a este servicio.

Tras más de un año esperando, la remitieron al traumatólogo sin darle ninguna explicación y este consideró cuando atendió a la paciente que debía volver a su médico de cabecera para ser derivada de nuevo al reumatólogo debido a los problemas y dolores óseos que presenta fruto del desgaste y cierta afección de artrosis.

«Volví a mi doctora y me remitió de nuevo al reumatólogo y el otro día me llaman del Hospital de la Plana para decirme que la especialista considera que no me va a visitar porque dice que tengo fibromialgia, que nunca me han diagnosticado, y que eso es cosa de mi doctora del centro de salud», lamenta esta paciente, que denuncia las continuas trabas y derivaciones. «Al final lo que provocan es que tengas que ir a una consulta privada y gastarte el dinero cuando está más que justificado que deben visitarte por las dolencias», critica.