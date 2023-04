Joan Baldoví (Sueca, 1958) afronta el repte de mantindre o superar els resultats obtinguts en 2015 i 2019 per Mónica Oltra. El candidat de Compromís a la Presidència de la Generalitat ha insistit en una entrevista realitzada en Medi TV que el problema de la manca de finançament se soluciona votant a partits valencians. «Si els valencians tinguerem instruments polítics propis amb més força a Madrid podriem negociar millor», explica. I ha cridat a votar «més a partits valencians per a tindre molta més força a l’hora de negociar pressupostos».

El candidat de la formació nacionalista ha asegurat que, malgrat que el Govern que encapçala Ximo Puig «ho ha fet bé en molts aspectos», en el tema del finançament «ha sigut tou». «És cert que han arribat més recursos, però ho han fet en forma de deute, de prèstec. Els valencians volem que ens retornen els diners que necessitem per a poder prestar els serveis públics amb les mateixes condicions que qualsevol altra comunitat autònoma», ha descrit.

A l’hora d’explicar que és Compromís (Baldoví pertany al Bloc), el canditat diu que la formació va ser el Sumar valencià. «Estiguerem sensibilitats diverses, gent que venia de partits valencianistes com el Bloc o l’antiga Unitat del Poble Valencià, gent que provenia d’Esquerra Unida com Iniciativa i gent del moviment verd. Ens vam ajuntar i creàrem aquella cooperativa política que es va dir Compromís i que hem assolit éxits. I volem ser més forts per a ser més útils, ja que a mesura que els partits valencians vagen amunt ho podrem fer».

Malgrat que Héctor Illueca, candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana per Podem, responsabilitza obertament a Compromís de que no existisca una confluència amplia a l’esquerra del PSOE a la Comunitat, Baldoví eludeixen qualsevol enfrontament. «Amb Héctor m’uneix respecte i amistat. No és l’adversari de Compromís, realment és la dreta, el PP i Vox, que no volem que governe. Dit això, quan Podem va nàixer Compromís ja estava, som anteriors a la seua vinguda. I de vegades les panses i les figues no sempre fan bona lliga. En unes eleccions valencianes, Compromís ha d’anar en les seues sigles».

Un Botànic plural

El candidat nacionalista també ha fet referència a una enquesta de Compromís que deixa fora de Les Corts a Podem però parla de que existirà un tercer Botànic. «És una de les hipotesi que podria ser. A Podem li desitge la major de les sorts, però és una hipotesi possible que algunes enquestes apunten. A mi m’agradaria que poguera ser un Botànic divers, plural, que poguerem estar tots representats i crec que s’ha demostrat que estos quatre anys amb un Botànic plural s’ha aplegat a quotes importantísimes de benestar per a este país».

Joan Baldoví també s’ha referit en l’entrevista realitzada per Loles García, directora de Medi TV, a la polèmica línia de molt alta tensió (MAT) que atravesarà la provìncia des de Morella a Almassora. «Si sóc president de la Generalitat treballarè en cor i fetge per suspendre eixe projecte. No el vol la gent i hi han alternatives més raonables. Intentaré paralitzar-lo amb els instruments jurídics que té a l’abast un president de la Generalitat», ha dit.

Una altra de les qüestions sobre les quals s’ha pronunciat és sobre el despoblament. «S’està aprovant una llei sobre despoblament i el que hem de fer és dotar-la de mitjans. La millor manera de fixar població a l’interior és que tinguen serveis. Si un poble perd la seua escola o el seu ambulatori el poble està condemnat a morir I encara que siga més car que a la costa, un poble ha de tindre els serveis, també els bancaris, per a que la gent puga fer una vida normal», ha argumentat.

Pel que fa a la falta d’inversions per part de Costes, Baldoví s`ha preguntat per què les decisions que ens afecten es prenen a la llunyania i no en la proximitat? Per què quan nosaltres estem lluitant per les ampliacions de determinats ports que acaben menjant-se la costa al sud eixes decisions es prenen a Madrid i no ací? He estat en Almassora, Almenara, Sagunt i he vist esta costa. La solució passaria per un pla integral de la costa per protegir-la i vore quines són les sol·lucions a llarg termini. No hem de pensar a curt sino a llarg, ja que la regressió és un fet».

Turisme i taulell

El número u de Compromís s’ha referit també a sectors tan importants a Castelló com el turisme, l’agricultura o el taulell. Del primer ha dit que la proposta de la formació passa per ajuntar als pobles i crear una oferta turística unificada. Respecte a l’agricultura (Baldoví porta sis fanecades de navelina), ha asegurat que hi ha que lluitar a Europa contra la competència deslleial d’altres països. I la crisis del taullel, ha recordat tot el que ha lluitat Compronmís pel sector i perquè tinga ajudes directes.